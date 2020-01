“Tengo pocos días, pero los entrenamientos son muy intensos, son cortos, porque se preparan los partidos, pero ya en la cancha es donde uno va viendo cómo se mueven los compañeros, la idea de Andrés Carevic y eso es importantísimo. El estilo de prácticas es moderno. Cada entrenador tiene su libreto y su manera de trabajar, pero a mí en lo personal me gustan los entrenamientos intensos, ya el tiempo, la duración, eso lo manejan los profes, pero aquí me he encontrado con lo que me gusta, entrenamientos intensos”, confesó el volante a La Nación.