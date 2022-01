Douglas Sequeira le ganó a Saprissa con el partido ‘de sus sueños’

Douglas Sequeira es fiel a su idea de juego: le gusta tener el balón y ser contundente. Así fue como le pasó por encima al Saprissa este domingo, en el inicio de su sétimo año como entrenador. El estratega de San Carlos empezó su carrera en 2015, tuvo un interinato y después quemó etapas como asistente. En la Selección Nacional vivió más pesadillas que victorias y ahora intenta establecerse en la Primera División.

Apenas son cinco meses al mando de los Toros del Norte, pero en ese corto tiempo sigue dejando claro a lo que quiere jugar y al menos esta vez le salió el partido de sus sueños, ese que es fácil de imaginar pero no necesariamente de llevar a cabo. Así lo analizó tras derrotar a los tibaseños 2-1 en el Estadio Nacional.

-- ¿Cuánto se acercó este partido a lo que usted quiere ver de San Carlos?

Creo que hicimos muy buen partido, estamos contentos, estoy contento por la ayuda de mi cuerpo técnico. Creo que somos un cuerpo técnico de trabajo, planificamos, pero más contento por los jugadores, porque aparte del resultado, que sea bueno o malo, es que el grupo crea en la idea y hoy hicimos un partido muy bueno contra un gran rival, en una buena cancha. Pero entrenar, imaginarse cosas y ver que pasan en la cancha, es muy bueno, es la línea. Es un partido nada más, pero hicimos buen partido, tanto en la parte defensiva como ofensiva.

-- ¿Qué le pareció Jeffrey Valverde y cuánto cree que ha crecido?

Es un jugador de lo que hay en el fútbol internacional, mucho de lo que se busca, porque es polifuncional, defiende, ataca espacios, puede jugar como lateral, de extremo, interior, es un jugador que por algo lo llamaron a la Selección y me alegro mucho por él, pero no solo por él, sino por el grupo. Tenemos varios que están afuera y deben estar muy contentos. Aprendimos de los errores del torneo pasado, esto está empezando, pero contento, porque lo trabajado en la semana se notó.

-- Usted apuesta por jóvenes. ¿Cuánto le ayuda este aspecto en su creencia futbolística?

Creo que San Carlos tiene mucho potencial. El torneo pasados debutaron Fabián Pérez y Fabián Arroyo; San Carlos siempre es campeón de Juegos Nacionales; es decir, hay cantera muy buena. Creo en los jóvenes, también se fueron de experiencia y creo en eso, porque tener a Álvaro Sánchez, es un líder, una institución. Estoy contento. Todos merecemos una oportunidad, creo que merecen eso, no se las voy a regalar, pero lo hacen de buena forma y la competencia está fuerte. Quiero que la idea esté por encima de posicionar bien a San Carlos. Cerramos no muy bien el torneo pasado, vimos los errores y los analizamos.

-- Usted ha sido defensor de su idea y lucha por ella. ¿Cuánto se va dar esto de ser defensor de lo que usted quiere?

Somos un equipo que nos gusta tener posesión de balón, tenemos buen pie en medio campo.

-- ¿A qué aspira el club este semestre?

Es un torneo intenso, después de cinco o seis jornadas le puedo ser bien sincero. Una palabra que no me gusta es lo emocional, nosotros somos de trabajo. Estoy cumpliendo cinco meses en esta institución y estoy contento. Creo que es un trabajo acumulado e iremos mejorando partido a partido, seguir dándole, también sé que San Carlos tiene potencial para clasificar.

-- ¿Siente que hay presión por los torneos anteriores y cómo la maneja?

Muy bien, porque estoy agradecido del cuerpo técnico que tengo y con mi gerente Gustavo (Pérez) hablamos. San Carlos es una institución grande, hace dos años fue campeón de muy buena manera. A mí me gusta eso, toda mi carrera futbolística fui ganador, también perdí mucho, pero me gusta la presión. El fútbol es una línea muy delgada, que si gana es bueno y si se pierde es malo. No somos emocionales, somos de trabajado, planificamos todo.

-- ¿Está buscando algo más en el mercado de fichajes?

No, como le digo, potenciar más el talento que hay en la zona y trabajar, ahora es analizar bien a Peŕez Zeledón y el sábado ir con todo en el Carlos Ugalde.

-- La inconstancia es un mal del fútbol de Costa Rica. ¿Cómo hacer para que esta imagen de hoy sea constante?

Porque yo creo que soy muy crítico con la victoria, voy a ir a descansar, pero mañana ya con mi cuerpo técnico a preparar, ya tenemos visualizada toda la semana. Pero ser muy crítico, porque lo emocional alcanza uno, dos o tres partidos, pero la disciplina es el músculo de grandes cosas, creo mucho en eso, en cualquier ámbito de la vida, cuando usted es disciplinado está más cerca de lograr cosas. Lo que a uno lo tiene contento es que el grupo cree en la idea y le gusta la metodología.