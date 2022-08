Douglas Sequeira avisa a Saprissa: le quiere propinar otra derrota

Saprissa no la pasó bien en el primer tiempo contra San Carlos y Douglas Sequeira, técnico norteño, quiere repetir la dosis.

Sequeira avisa a los morados que va por la segunda victoria seguida. Los saprissistas reciben a los sancarleños el domingo en la “Cueva” y Douglas quiere salir de ahí con los tres puntos en la bolsa.

“Visualizo un partido muy parecido al segundo tiempo (en el Carlos Ugalde), debo encontrarle la vuelta, porque es cancha natural y nosotros tenemos buen pie y quiero sumar de tres, no va a ser fácil, pero la propuesta es ir a ganar a Tibás”, dijo Douglas.

"Yo no juego al contragolpe, lo utilizo para hacer daño", dijo Douglas para dejar claro que a Saprissa no va a ir a encerrarse. (Jose Cordero)

El entrenador de los “Toros” tiene claro que el escenario y el ambiente cambian, incluso sabe que la actitud de Saprissa debe ser otra, porque no solo no ha triunfado en casa, sino que otra caída sería una debacle para Jeaustin Campos y su escuadra.

A Saprissa súmele la cuarta derrota seguida en San Carlos

“Sé que tenemos buen pie y ellos (los jugadores) en cancha natural se sienten cómodos y no soy emocional. Estoy feliz por el triunfo, pero debo trabajar para el domingo y quiero ganar y lo voy a buscar. Era importante ganar, pero el triunfo tiene valor si el domingo sumamos”, destacó Douglas, quien antes del choque del miércoles expresó tener bien estudiado a Saprissa y lo reflejó con el trabajo en la cancha.

“Teníamos una estructura de hacerle mucho daño al lado izquierdo, nosotros queríamos hacer mucho dos contra uno por ese sector, atacar mucho el pasillo del lado izquierdo”, recalcó Douglas y así le salió, porque en el primer tiempo, Marco Julián Mena hizo lo que quiso con Ryan Bolaños y hasta marcó un golazo ante la mala ubicación del guardameta Kevin Chamorro.

🗣️ Douglas Sequeira: "Quiero ser un entrenador que ellos entiendan que hay que utilizar las formas para ganar partidos" pic.twitter.com/ApBiRWuONn — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) August 11, 2022

Sequeira expresó que Saprissa es un buen equipo, con buen entrenador, lo respeta y conoce, por eso sabía que con Álvaro Zamora, Javon East y Luis Paradela, los josefinos iban a atacar al espacio, pero él sabía cómo contrarrestar el juego de los tibaseños.

“Me gusta atacar bien y defenderme en bloque bajo, a mí el bloque intermedio no me gusta. Nunca van a ver a San Carlos en bloque intermedio, no creo en eso, porque cuando hace bloque intermedio te atacan la espalda”, opinó.

San Carlos inició bien el torneo, Douglas aspira a clasificar y según resaltó la clave del buen arranque es que el grupo de jugadores cree en él y en su cuerpo técnico.

“Lo más difícil de ser entrenador es manejar un grupo de 30 jugadores y que tengan credibilidad en lo que uno dice. Tengo un grupo que cree en lo que nosotros como cuerpo técnico le pedimos. Les explicamos con video el por qué de las cosas y ellos lo creen y lo trabajan. Podemos manejar conceptos, transiciones rápidas, equipo corto, defender y atacar todos y ellos creen en la idea”.

Sequeira reconoció que en San Carlos, Saprissa fue mejor en el complemento, pero su escuadra tuvo para liquidar con el 3 por 1, con oportunidades de Marco Mena, Roberto Córdoba y Suhander Zúñiga.