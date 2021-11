Dos ‘ex’ de Guanacasteca aseguran que una mano anónima impone jugadores en el club y en las alineaciones

Guanacasteca llegó a la Primera División en el presente certamen.

En Guanacasteca hay un poder más allá de lo que todos conocen o al menos eso dan a entender exfuncionarios de la institución. Dos personeros que formaron parte del equipo deportivo pampero luego salieron en medios de comunicación denunciando que algo sucedía en la parte administrativa y esto chocaba de frente en la deportiva.

Cuando Minor Díaz, estratega del club que lo ascendió a la Primera División, fue cesado de su puesto no dudó en dar a conocer las situaciones que vivió y por las que consideró no se tuvo paciencia con él.

Díaz aseguró en radio Columbia que él se negó a poner jugadores que le exigieron y por esto él era consciente que su puesto estaba en juego con cada encuentro que enfrentaba.

“Sabía los riesgos que me tomaba a la hora de no hacer caso cuando me quisieron imponer jugadores; el riesgo era que si perdía contra la Liga iba a ser despedido”, sentenció.

Minor explicó que días antes del duelo, un dirigente que no quiso revelar el nombre, se le acercó y le pidió que pusiera ciertos jugadores por razones comerciales, a lo que él tajantemente se negó.

Recientemente, el cuadro de Nicoya dio a conocer la salida de cuatro jugadores entre los que estaba el volante Johan Condega, quien en una entrevista con TigoSports explicó su sentir respecto a las razones por las que fue finiquitado.

“Si hay un manejo de toma de decisiones que viene de alguien que impone, así de fácil es... Yo a mis 37 años nunca había pasado esto desde que empecé a jugar fútbol... Nunca había escuchado decir que hay que poner a tal jugador porque yo soy el dueño o el máximo accionista”, reveló.

De ambos testimonios se puede deducir que hay un poder más allá del técnico, de la gerencia que se encarga de dirigir en todos los aspectos en la ADG.

Pese a estas denuncias, el cuadro guanacasteco por medio de sus redes sociales hizo saber que todas sus decisiones deportivas eran tomadas por medio de su dirección deportiva, junta directiva y cuerpo técnico.

“La Asociación Deportiva Guanacasteca aclara que las decisiones deportivas en torno al plantel, se toman en equipo, conformado únicamente por nuestra Junta Directiva, gerencia deportiva a cargo de Yosimar Arias y el cuerpo técnico encabezado por Luis Fernando Fallas”, aseguraron.