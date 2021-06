“Esta fiebre ha sido de toda la vida, creen que a uno como mujer no le gusta el fútbol y qué va (ríe...). Cuando estaba más joven tenía la oportunidad de correr para arriba y para abajo. En los últimos tiempos cuando aún se podía sí iba, pero ya no tanto como antes, de vez en cuando, o si alguien me acompañaba, porque con más de 80 años ya no es tan sencillo, pero yo soy muy herediana, me encanta y amo al equipo mío”, reiteró.