Directivo de Alajuelense arremete contra Hugo Cruz

Hugo Cruz fue el central que impartió justicia en la vuelta de la final de la segunda ronda.

La labor del central del juego de vuelta de la final de segunda fase, Hugo Cruz, fue fuertemente criticada por Federico Calderón, directivo de Alajuelense.

El dirigente manudo fue claro en que Hugo Cruz normalmente tiene comportamientos cuestionables en partidos de la Liga, por lo que no entiende el nombramiento.

“El tema del arbitraje es cansado, hemos sido respetuosos de no opinar, pero este es un problema cuando nombran un cuarteto arbitral que no está preparado. Vamos a ver... Dos penales y puede que a Cartago no le sancionaran otro. Aquí lo importante es que se nombren árbitros capacitados, porque esto no es nuevo”, afirmó.

“Hugo Cruz viene a hacer los partidos que viene a hacer y le arbitra a la Liga de una forma muy diferente a como lo hace con cualquier otro club. Está claro que no es árbitro para este tipo de instancias. Vean: Marcel va a incita a la afición y dónde está el árbitro central...”, añadió.

Calderón hizo un llamado a la Comisión de Arbitraje para que para la Gran final nombre a centrales que tengan proyección y no continúe con los nombres que temporada a temporada, desde su punto de vista, cometen errores.

“El fútbol necesita árbitros buenos que vienen descollando y paremos un poco el nombramiento de cuerpos arbitrales que no están para estas instancias”, contó.

El directivo manudo descartó que la Liga vaya a presentar una protesta formal.

“¿De qué sirve? de nada... Don Rándall (Poveda) tiene su trabajo, creemos que él ha hecho buena labor y bueno lo que le pedimos es que nombre un cuarteto arbitral que sea capaz de sacar un partido bien, que si tiene expulsar o pitar un penal lo haga”, profundizó.

Calderón insistió que desde el nombramiento de Cruz ellos ya veían venir una mala actuación.

“Era muy difícil no prever esto, nosotros nos hemos quejado del señor Cruz con fundamento, era prevesible que no sería un arbitraje bueno”, finalizó.

Una de las acciones polémicas del partido se dio en los primeros minutos cuando Ian Lawrence fue derribado en el área, pero el central no consideró que fuera infracción a favor de la Liga.