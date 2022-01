Dimas Escazú contrató a portera de la Selección de Panamá

La portera panameña Yenith Bailey llega con altas expectativas a Dimas Escazú. (Prensa Dimas Escazú)

Dimas Escazú quiere ser protagonista en esta nueva temporada del fútbol femenino y anunció el fichaje de la reconocida portera panameña Yenith Bailey, quien a sus 20 años ha mostrado condiciones importantes bajo los tres tubos.

Tras superar las pruebas médicas, la guardameta se integró a las prácticas de su nuevo club.

“Fue un llamado que no me lo esperaba. Gracias a Dios estoy acá, para aportarle al equipo, ya una compañera me había hablado de Dimas Escazú y lo importante que era para ella y poder aportar un granito de arena. Quiero dar lo mejor de mí y a dejar a Panamá en alto”, explicó Yenith Bailey.

El fútbol tico se ha convertido en un buen nicho para las jugadoras canaleras. Según Bailey, la liga costarricense es muy competitiva.

“Tiene buen rendimiento, que es lo importante. Salir un poco del confort que uno tiene, aprender un poco más con una competencia muy estricta para mejorar y vamos a salir campeonas”, reseñó la nueva arquera de Dimas Escazú.

Yenith Bailey comenzó en el fútbol a los 5 años en un proceso escolar, en donde jugaba de volante, para luego elegir ser portera. En el 2018 con tan sólo 17 años llegó a primera división de la Liga Femenina de Fútbol de Panamá con el equipo San Francisco FC.

Luego jugó con Sporting de Panamá. Ese mismo año fue convocada a la Selección Mayor de Panamá y fue parte del Premundial femenino de la Concacaf que se llevó a cabo en Estados Unidos, logrando el guante de oro.

En el 2019 viajó a Paraguay para ser parte una temporada con el Libertad Limpeño y tuvo la oportunidad de jugar la Copa Libertadores. En el 2020 regresó a Panamá y se integró al Tauro FC, logrando en el 2021 el campeonato y la Super Copa.

“Nosotros esta temporada queríamos reforzar el marco. Hemos fichado a Yenith Bailey, estamos muy contentos porque sabemos que es una portera de un buen nivel, con mucho cartel, que a pesar de su edad tiene experiencia. Creemos que era un punto de mejora para esta temporada 2022 y esperamos que nos venga a aportar y sumar, para lograr el objetivo que es clasificar y buscar una final”, dijo el técnico de Dimas Escazú, Geovanni Vargas.

Yenith Bailey será parte del Programa Académico Residencia del club y firmó para la temporada 2022.

Para este fin de semana está planificado que comience el Torneo de Copa del fútbol femenino. Sin embargo, la Unión Femenina de Fútbol (Uniffut) aún no entrega la programación oficial.