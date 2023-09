Diego Estrada se confiesa en ‘La Nación’: su año de retiro, la Selección Nacional y cómo priorizó lo económico sobre lo deportivo

Diego Estrada tomó la decisión hace un año, cuando terminó su vínculo con Guadalupe F.C., de ponerle punto final a su carrera deportiva. Lo hizo en silencio, desapercibido, como acostumbró a actuar en su andadura deportiva... Cuando Estrada hablaba, lo hacía en el terreno de juego.

Sin embargo, un golazo que marcó el fin de semana alertó a la ‘Costa Rica futbolera’ sobre el regreso de uno de los jugadores más prometedores de los últimos 20 años. Nadie olvida como Diego fue el eje de la Selección de Costa Rica en la Copa del Mundo Juvenil del 2009, cuando la Nacional finalizó en el cuarto puesto.

Estrada firmó con Futbol Consultants de la Liga de Ascenso, equipo con el que anotó una verdadera joya en la victoria 2 a 1 ante Turrialba. La diana causó hasta un risa incrédula de parte de Wálter Centeno, timonel de Diego.

“Yo quiero pasar desapercibido. La gente no sabía que yo estoy en segunda, pero bueno, ahora me toca estar en el ojo (público) por el gol, creo que por ser yo el que lo hice se mueve un poquito más. Se hizo viral. Me escribió gente que hace un montón que no me escribía. Fue bonito”, describió.

Diego Estrada marca golazo con Consultants ante Turrialba

En conversación con La Nación, el exmundialista de Egipto 2009 externó que había decidido no volver al fútbol, no obstante una gran amistad lo hizo regresar a los terrenos de juego.

“En realidad yo ya no iba a jugar, yo tengo mis negocios, mis empresas, ya estaba dedicado a eso. Lo que pasa es que José Luis Rodríguez y Mónica Malavassi son muy amigos míos. Ellos siempre me apoyaron demasiado, bien que mal me consiguieron muy buenas oportunidades, y bueno pues desde que dejé de jugar me intentó convencer de jugar con Futbol Consultants. Yo no tenía muchas ganas, pero ahora volví por el proyecto, porque hay un equipo competitivo, además me ofrece otras cosas que me interesan como ayudarle a él en la parte de gerencia deportiva y demás. Volví para devolverle lo que él me ayudó”, explicó.

El volante creativo que en su momento fue declarado por uno de los principales formadores del país como Edson Soto, como “el jugador más talentoso que he dirigido“, no escondió que luego de un año volver a entrar al ritmo de ser jugador, no ha sido tarea sencilla.

“Yo juego desde toda la vida, y ya sentía que había cumplido mi ciclo, no quería forzar más. Yo también sentí que me llegó el momento, cuando salí de Guadalupe me dediqué a mis cosas. Tuve muchas llamadas de muchos equipos de primera, segunda, pero ya no quería jugar... La única forma de volver a jugar era con José Luis, ya yo no juego por necesidad, solo por devolver lo que José hizo por mí”, resaltó.

De hecho Diego mandó un aviso y es que si él vuelve a la Primera División será ascendiendo con Consultants, porque no tiene ningún interés de jugar con otro equipo.

En su nuevo plantel, Estrada se encontró con un técnico que siempre le tuvo fe en sus últimos tiempos: Wálter Centeno, quien lo llevó a Grecia y a Guadalupe.

“José Luis me tomó el parecer de Wálter como entrenador y yo también se lo dije que lo trajera, porque Walter es formador, le gusta trabajar con jóvenes, este equipo está lleno de jóvenes. Yo sé que con Walter, el día a día, la manera de jugar es muy atractiva”, externó.

Diego Estrada y la Selección Nacional

Diego Estrada aceptó que sus mejores años de carrera deportiva los dedicó a buscar solucionar su vida después del fútbol, ya que su prioridad era darle un sostén económico a su familia.

“Es una pregunta a veces un poco tramposa, yo puedo decirle que con mi carrera estoy muy contento, sin sonar engreído yo jugué donde quise, tal vez mi representante (José Luis Rodríguez) hizo milagros porque no sé si daba para lugares en los que estuve, pero me llevaron a varios lugares. El fútbol es muy corto, la gloria deportiva es muy jodida y hay que pensar la parte económica, siento que eso es lo que más vale...”, destacó.

“Tal vez se esperaba más en lo deportivo, pero eso es por la prensa o la gente que pone la vara muy alta, siempre la expectativa después te critica. El tema de la Selección, elegí lugares donde iba a estar bien económicamente pero en la Selección no iba a estar... A veces hay que poner la balanza y yo me incliné por ver más allá de la parte deportiva”, añadió.

Estrada estuvo afuera del país en el Real Zaragoza de España, también en el Comunicaciones de Guatemala y el Melgar de Perú, además militó en el país en Alajuelense, Saprissa, Herediano, Cartaginés, La U Universitarios, Grecia y Guadalupe.

“Yo me incliné por el tema más económico, pero después del fútbol nadie me va a ayudar. Se me criticó mucho por irme a España joven, en Guatemala me fui mucho tiempo porque era muy bueno económicamente, aunque me perdí un poco del radar, para eso me alcanzó, pero donde fui salí campeón”, finalizó.

Sobre la gesta de 2009, el mediocampista detalló que no ha visto los partidos nuevamente, pero él sí ha reflexionado que si eso hubiera pasado en tiempos más recientes considera que los jugadores de aquella selección hubieran tenido mejores oportunidades deportivas.

“Lo que siempre he dicho es que no tuvimos ese golpe de suerte, si vos pones ese mismo mundial en 2015 o adelante de ese otra cosa hubiera sido, porque yo con el mundial que hice hubiera tenido más opciones, Marco Ureña no se hubiera ido a Rusia, Esteban Alvarado como Guante de Oro era para irse a un equipo top”, concluyó.