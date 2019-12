Reconocer los errores es de grandes y nos hace personas humildes. Muchas veces no nos hemos expresado de la mejor forma, pero siempre podemos mejorar. Mi candidatura con el Partido Nuestro Pueblo es simple, concuerdo con sus ideas para este cantón y deseo que los mismos de siempre no nos sigan engañando, cuando hay tanto por hacer en Desamparados, tanto por desarrollar y tantas personas por ayudar. Hago un llamado a todos los deportistas, que al igual que yo estamos molestos de ver tantas injusticias de quienes nos gobiernan y no ver un avance significativo en materia deportiva. Debemos unirnos, por el deporte y por todo nuestro cantón. Los invito a unirse a este movimiento llamado Nuestro Pueblo. #PorelDeporte #PorNosotrosSiVoto #RandallPerezAlcalde #AlejandroAlpizarVicealcalde #NuestroPueblo