Defensa del Herediano también será periodista del cuadro florense

Aarón Salazar suma dos títulos con el Herediano y además fue campeón con San Carlos. (Rafael Pacheco Granados)

Después de los entrenamientos diarios bajo el mando del técnico Hernán Medford, el defensor Aarón Salazar tendrá una nueva misión, al incorporarse al departamento de Comunicación del Herediano, según dio a conocer este viernes el club.

El zaguero, quien suma dos títulos con el Team florense y uno con San Carlos, combinará el fútbol con sus estudios profesionales en periodismo, con énfasis en fútbol, explicó la institución que le abrió las puertas al futbolista para realizar sus prácticas profesionales y conocer más del periodismo deportivo.

De acuerdo con el equipo, “Aarón iniciará un proceso de formación y práctica en la institución rojiamarilla, con una participación en diferentes ámbitos relacionados con la comunicación, no solo adquiriendo experiencia, sino también aportando ideas desde su perspectiva como jugador profesional”.

Para Aarón, la oportunidad de compaginar sus estudios académicos con su desarrollo profesional a nivel futbolístico en el club es algo muy especial.

Aarón Salazar es una de las jóvenes figuras del Team florense. Facebook Herediano (Herediano)

“Desde que empecé a jugar futbol, y gracias a mis padres, siempre me propuse no dejar el tema académico botado. Herediano me está dando una oportunidad muy valiosa para formarme y para ser una persona integral, que al fin y al cabo es promulgar también los valores de una institución que conozco muy bien”, manifestó Salazar.

“Suena trillado, pero la frase de que el fútbol es una carrera muy corta es cierta, y siempre debemos de tener un plan “B”. Los futbolistas estamos expuestos a muchas situaciones de lesiones, además, el estudio nos moldea en disciplina y en otros ámbitos de la vida”, agregó.

Salazar actualmente es estudiante de la carrera de Comunicación Colectiva de la Universidad Latina, y cursa su segundo cuatrimestre, en donde ha demostrado responsabilidad, compromiso y esfuerzo obteniendo destacadas calificaciones.

Aarón no ha debutado en el Torneo de Apertura 2022 con los florenses, debido a una lesión que acarrea desde el certamen anterior.