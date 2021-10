De los pulsos Alajuelense vs. Herediano y Saprissa vs. Dimas Escazú saldrán las finalistas

Se acabó la etapa regular del Clausura 2021 del fútbol femenino y solo cuatro equipos quedan con vida. (Alajuelense, Herediano, Dimas Escazú y Saprissa )

Cayó el telón de la fase regular del Clausura 2021 del fútbol femenino y podría decirse que no hubo mayores sorpresas, porque clasificaron los mismos equipos que en el torneo anterior, solo que esta vez los emparejamientos se cruzaron. Alajuelense vs. Herediano y Saprissa FF vs. Dimas Escazú se medirán en ida y vuelta por el pase a la final.

La jornada 14 sí generó cierta expectativa, porque la Liga estaba perdiendo en el Morera Soto, al tiempo que Suva Sports le anotó a Herediano. En ese momento había suspenso y emoción. El equipo josefino amenazaba con quitarle el invicto a las leonas de la Liga, mientras que las florenses, en ese instante, estaban fuera de las semifinales.

Era el panorama en ese instante, pero la historia cambió sobre la marcha y se resolvió lo único que estaba pendiente. Las rojiamarillas se adjudicaron el cuarto puesto y se medirán a Alajuelense en ‘semis’.

La Liga se vio perdiendo una acción de táctica fija. María Fernanda Chavarría cobró un tiro de esquina y, de cabeza, Yerlin Rojas venció a Noelia Bermúdez. Alajuelense siguió en lo suyo, no hubo desesperación en las pupilas de Wílmer López y salieron al rescate del invicto y de la victoria.

Hubo muchas llegadas de las campeonas nacionales, pero la arquera Valeria Román fue figura ante su exequipo, al igual que una aplicada Raquel Chacón. Para la remontada, las manudas se fabricaron dos goles muy vistosos, con un tiro libre de Fabiola Sánchez, al inicio del segundo tiempo, y un remate de lejos de Gabriela Guillén, ya en el descuento, colocando el 2-1 definitivo.

“Me la dieron, vi el espacio y nada más le pegué. Hasta el último minuto hay que seguir jugando y dándolo todo y así fue. Claramente traíamos una muy buena racha, solo un empate acá en casa y este partido no podía ser la excepción. A pesar de que empezamos un poco enredadas, el partido estaba un poco trabado en el primer tiempo y pudimos sacar el gane”, mencionó Gabriela Guillén, en declaraciones a TDMás.

En el Estadio Rafael Bolaños, Herediano se llevó un susto cuanto Suva Sports abrió el marcador con Nathaly Nájera. Cinco minutos después, Mariela Campos consiguió el 1-1 y luego llegaron las anotaciones de Mariana Benavides y Carol Sánchez. El Team se impuso 3-1.

La final del torneo pasado fue entre Alajuelense y Herediano. Esta vez ambos equipos se toparán de nuevo en una instancia decisiva, pero será en semifinales. Solo uno de los dos cuadros pasará a la final.

“Es borrón y cuenta nueva. Lo que hicimos ya no cuenta, este partido ya terminó y con una mentalidad nueva, fresca, desde cero y a pelear cada balón, que las semifinales son un negocio diferente”, reseñó la manuda Gabriela Guillén.

Mientras que el técnico de Herediano, Bernal Castillo dijo: “Ahora la mentalidad es trabajar fuerte para lo que se viene, es un torneo totalmente aparte. Que usted haya quedado primero o cuarto no significa nada. Ahora es uno contra uno, es poder contra poder y vamos a trabajar para sacar la serie y estar en una tercera final consecutiva”.

Dimas Escazú se enfrentó a Pococí en el Estadio Nicolás Macís y ahí se registró un empate de 3-3. Sheyka Scott, Yirlany Hernández y Pamela Elizondo marcaron para las caribeñas; mientras que los tantos de las escazuceñas fueron obra de Cristel Sandí y María Fernanda Figueroa (doblete).

Según reportó la oficina de prensa de Dimas Escazú, Yoanka Villanueva tuvo que ser trasladada al Hospital San Juan de Dios por una lesión en el codo derecho.

Las pupilas de Giovanni Vargas se enfrentarán en semifinales a Saprissa FF. Las moradas cerraron la fase regular con una goleada de 8 a 1 contra Coronado, dándole la despedida, porque ese equipo desde hacía varias jornadas ya había consumado su descenso a Segunda División.

Jenna Prathapa protagonizó una tarde mágica en la Cueva, al convertir cinco de los ocho dardos que el Monstruo le clavó a las coronadeñas. Pero no solo la estadounidense tuvo un partido con calificación alta. La capitana morada Carolina Venegas colaboró con un doblete y también anotó Priscilla Rodríguez. El gol de la honrilla para Coronado fue de María Fernanda Duarte.

Después de todo eso vienen las semifinales. La Unión Femenina de Fútbol (Uniffut) aún no entrega día y hora para los partidos pero se sabe que las series empezarán con Dimas Escazú, como local contra Saprissa FF, posiblemente el viernes, y con Alajuelense visitando a Herediano, el sábado.

El camino al título en el fútbol femenino es un asunto de cuatro equipos.

Así llegan las semifinalistas

Alajuelense vs. Herediano

La Liga ganó la fase regular con 40 puntos que sumó en 13 ganes y un empate. Es el único equipo invicto. (Prensa Alajuelense)

Herediano clasificó en el cuarto puesto, con 21 puntos. Tuvo 7 ganes y 7 derrotas. (Prensa Herediano)

Saprissa FF vs. Dimas Escazú

Saprissa FF fue segundo en la fase regular, con 29 unidades que consiguió con 9 ganes, 2 empates y 3 derrotas. (Prensa Saprissa)