De los pecados de Lleida al ‘no te vayas’ de la afición

Agustín Lleida asumió la responsabilidad de las decisiones deportivas del cuadro Alajuelense en el Apertura 2019 y en el 2021 renovó su contrato por cuatro años más.

En su paso por el club suma aciertos y desaciertos, como cualquiera de nosotros a la hora tomar decisiones en la vida y en el trabajo. Contrataciones que dejaron y dejan números positivos. Otras que, por más oportunidades recibidas, no logran convencer a esa masa de seguidores que lanzan fuertes críticas juego tras juego.

Pero en el fútbol, esto es así. Al final, todo fichaje resulta una apuesta incierta.

Sí creo que sus desaciertos están en la elección de los cuerpos técnicos. Agustín pecó en sumar gente al mando del primer equipo que fuera cercana, no sé si por inseguridad o desconfianza, pero puso las riendas de un equipo grande de Costa Rica en manos de profesionales que tenían una hoja de vida con pocos logros y, en el caso de Rudé, tuvo en Alajuelense su primera experiencia al mando de un equipo. Por otra parte, Andrés Carevic, quien tampoco había dirigido en alguna primera división, tampoco resultó ser tan cotizado como se dijo en un momento y volvió al Ascenso mexicano. ¡Ojo!, con esto no quiero decir que no sea un buen profesional; su Liga jugó muy bien pero perdió más series decisivas que las que ganó. Al salir de Alajuela no afloraron las oportunidades en la Primera División del balompié mexicano, como al parecer en algún momento las tuvo y la dirigencia eriza corrió para renovarlo.

Una carta que llegó al cuerpo técnico liguista y tiene el éxito de su lado en los últimos dos años, es Géiner Segura. Llegó como auxiliar y la estadística dice que Alajuelense no ganaba finales antes de su llegada y en su primer torneo al lado del argentino, llegó la tan esperada 30. Y ahora la 31 lleva tintes de esperada. En este año, Segura quebró la historia brumosa y derrumbó un mito de ocho décadas con el título del Cartaginés. Sí creo que a Lleida le ha faltado confianza en ese punto: no todo es tener gente cercana, con poca experiencia en equipos de tradición, para sentirse seguro. Qué bueno sería un ‘Machillo’ Ramírez dando su punto de vista; gente de ese calibre. Solo una sugerencia.

Lleida es un profesional que llegó al país y provocó que quien creía tener el mercado copado, y a sus pies, tomara de su tiempo para atacar con frecuencia y hasta emitir insultos en cada conferencia de prensa que podía.

Agustín también entendió, a golpes, que no había que entrar en polémicas, que quien te insulta es porque está incómodo. Entendió que no siempre está obligado a colocarse frente a los micrófonos y que el ego no se alimenta de un documental que nunca debió enfocarse sobre su figura, porque un título no lo fragua una sola persona en la institución, es producto de decenas de colaboradores que, inclusive, pocos conocen.

Sí creo que los aficionados que le cantaron la semana anterior “no te vayas, Lleida, no te vayas” tienen razón. De momento, no tiene motivo para irse, eso sí, es bueno rodearse de personas que lo asesoren, principalmente en las series finales, y no me refiero a las personas que están en el chat de ‘WhatsApp’, porque ahí es donde está el pecado.