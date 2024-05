David Guzmán revela cuándo se retirará del fútbol

David Guzmán, volante del Deportivo Saprissa, está convencido de que llegó el momento de pensar en darle fin a una carrera de 15 años como futbolista profesional.

El jugador, quien el domingo pasado contribuyó a la obtención del tetracampeonato, llegó a once títulos y es el futbolista de la plantilla actual que más campeonatos ha ganado. Guzmán reveló cuándo se retirará del fútbol.

David no pudo jugar el último partido de la final debido a que fue expulsado en el primer encuentro y sancionado con tres compromisos. Ya cumplió uno, y los otros dos deberá purgarlos al inicio del próximo torneo.

Guzmán estuvo el lunes anterior en el programa “120 Minutos” de Radio Monumental y allí comentó cuándo planea terminar su trayectoria en los terrenos de juego.

“Quiero ganar 13 títulos y me retiro”, dijo Guzmán, a quien solo le faltan dos campeonatos para dar el paso al costado.

“¿Pero si son dos títulos seguidos?”, le preguntó el periodista Pablo Guzmán, director del programa.

“No pasa nada. El fútbol ya me ha dado mucho, gracias a Dios, y yo quiero intentar ver en qué puedo ayudar y qué puedo dar. Si el fútbol me da la oportunidad de llegar a eso, sería increíble”, respondió David Guzmán.

Pablo, sorprendido por lo que David piensa sobre su retiro, se mostró incrédulo.

“No le creo, que si son dos seguidos se va”, le expresó el periodista, a lo que el jugador de Saprissa manifestó: “Ya llevo casi seis operaciones en la rodilla, no es tan fácil tampoco”.

Si consigue dos títulos más con los morados, David Guzmán se convertiría en el jugador que más campeonatos ha ganado en la historia del club. Actualmente, el más ganador es Edgar Marín (q. d. D. G.), quien tiene 12, y David aspira a superarlo con 13.

“A nivel personal, lo que quiero y, primero Dios, se me haga, es alcanzar los 12 títulos de Edgar Marín y superarlo, pero siempre pienso en el grupo y los compañeros me ayudaron a lograr un campeonato más, y eso me tiene muy feliz”, dijo Guzmán a los medios de comunicación el domingo anterior durante la actividad de festejo del certamen.

David Guzmán, volante del Deportivo Saprissa, juega en primera desde el 2009 y ha conseguido 11 títulos con los morados. (Jose David Murillo/Cortesía)

David añadió que en cada inicio de torneo, planean, que el único objetivo es terminar alzando la copa.

“Siempre nos proponemos quedar en primer lugar, pase lo que pase. En este torneo se nos complicó un poco, pero nunca bajamos los brazos. Cerrar en casa es lo que queremos. El semestre fue dificilísimo, pero levantar un título en el Estadio Ricardo Saprissa es lo más lindo”, aseguró David Guzmán.

David consideró que la unión del grupo es bastante fuerte, por eso tienen el tetracampeonato. Además, indicó que quienes se incorporan lo hacen de la mejor manera, y puso como ejemplo a Yoserth Hernández y Luis Díaz, recién integrados y ya campeones. Para cerrar, Guzmán indicó que el ADN sí existe.

David Guzmán resaltó que uno de los grandes artífices de los triunfos morados es Vladimir Quesada, técnico de Saprissa.

“Vladimir es un saprissista más, que nos inculca a seguir ganando, y nos enseña que esto es Saprissa. En la charla previa a la final, habló del recibimiento que nos dio la afición y no podíamos defraudarlos. Fue muy lindo que nos recibieran de esa forma, eso es Saprissa y eso nos lo ha enseñado Vladimir”, dijo Guzmán.

David añadió que quienes valoran a Vladimir se dan cuenta de quién es él, y quienes siguen criticándolo, es porque hablan de más y no aceptan que es uno de los entrenadores más ganadores en este momento.

En medio de la celebración, Guzmán avisó que ya piensan en el otro título, porque apuntan a seguir marcando historia.

Los de más cetros en el Saprissa actual

Con 11: David Guzmán.

Con 10: Ariel Rodríguez.

Con 9: Kendall Waston.

Con 8: Mariano Torres y Ricardo Blanco

Con 6: Esteban Alvarado y Ulises Segura.

Con 5: Fabricio Alemán y Orlando Sinclair.

Con 4: Joseph Mora, Jefry Valverde, Kevin Chamorro, Warren Madrigal, Julián González, Pablo Arboine, Gerald Taylor, Fidel Escobar, Ryan Bolaños, Javon East y Luis Paradela.

Con 3: Douglas Sequeira y Abraham Madriz.