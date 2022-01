Darixon Vuelto da sus primeras palabras como futbolista del Saprissa

El delantero hondureño Darixon Vuelto llega al Saprissa por un año, confirmó el club este viernes mediante un comunicado de prensa. El contrato se da en condición de préstamo desde el Real España, dueño de su ficha, aunque los morados tienen la opción de compra.

Vuelto dio sus primeras palabras como morado. Aseguró estar feliz por llegar a uno de los clubes más grandes de Centroamérica: “creo que es un plus para mí para sacar lo mejor de mí, esperemos en Dios que nos pueda ir de la mejor manera. Muy linda afición, me han estado dando la bienvenida, diciendo que me van a exigir pero que igual me van a apoyar. Eso es lo lindo, la exigencia es linda”, mencionó.

“El Deportivo Saprissa le da la bienvenida a nuestro nuevo delantero, que jugará con el Monstruo a partir de este Torneo de Clausura 2022″, añadió la institución.

El ariete de 23 años de edad nació el 15 de enero de 1998 en La Ceiba, al norte de su país. Ha jugado en clubes como el Victoria (Honduras), Tenerife B de España, el Real España y el Portland Timbers II de Estados Unidos.

Esta es la cuarta contratación de los morados para el Clausura. Al catracho se unen Francisco Rodríguez, Andy Reyes y Ryan Bolaños. Del otro lado están las salidas: Michael Barrantes, Yostin Salinas, David Ramírez, Jossimar Pemberton y Luis José Hernández.