Dardo Miloc elogió a Mariano Torres en la víspera de su primera vez en un Saprissa vs. Alajuelense

Dardo Miloc aún no ha jugado un partido como titular con Liga Deportiva Alajuelense y este viernes podría ser el día, o mejor dicho, la noche para que eso ocurra.

¿En un clásico? Sí. A él nadie le tiene que explicar lo que es eso.

Acostumbrado a jugar en la Primera División de Argentina, el contención no debería tener ningún problema en ese aspecto.

“Muy bien, con buen ánimo, ilusión y expectativa de tener un gran juego, una gran participación del equipo y se nota, se respira otra atmósfera, se vive diferente y es una gran alegría estar acá”, expresó Dardo Miloc.

Fecha a fecha va conociendo más el fútbol tico. De lo que ha visto, le ha gustado.

“Vi un fútbol muy dinámico, con mucha técnica y en cuanto nos pudimos poner en ventaja, los partidos han tenido otro ritmo, se han quebrado esos partidos, pero entiendo que este viernes es distinto, es otro rival de otro calibre y nos estamos preparando para eso”.

Miloc contó que sus expectativas son altas. Confía en que será un gran espectáculo, sin violencia. Quiere un partido sano, puro, en el que se hable de fútbol.

“Lo tengo visto al Saprissa desde que estoy acá, he visto todos sus partidos, un equipo con gente de experiencia, con gente de gran envergadura, de gran talla, tiene muy buena pelota parada y son eficaces. No necesitan cinco o seis situaciones de gol para marcar”, expresó Miloc.

Ya él había confesado que le gusta mucho analizar su rival y así lo demuestra para este clásico.

“Son contundentes y eso habla de su jerarquía. No han recibido goles y a nivel defensivo es importante el trabajo que están haciendo”.

De inmediato afirmó que para Alajuelense, lo importante es ganar, ante un rival con solidez y jugadores de mucho temperamento.

Contó que intenta reconocer los clubes por el espacio geográfico dónde están, a qué distancia y que poco a poco se va sumergiendo en el fútbol tico a nivel de detalles y de estadísticas.

“La atención que merece el clásico es distinta a cualquier otro partido y el estudio es parte de esto”.

Con paciencia y mucho empeño, Miloc espera su turno en Alajuelense. Dijo que desde los cuatro años ha jugado al fútbol y tiene muy claro que siempre toca esperar.

“Entiendo que para la gente que no juega fútbol, que no es profesional del fútbol entienda como el que está afuera que no existe, que no hay jugadores, pero aparte de los once y los 18 que viajan, somos 30 por grupo y así en cada división, así en cada año y esperar y competir, ser útil desde afuera es también una tarea”.

Su criterio es que eso es parte del trabajo, del profesionalismo, porque hay que saber esperar, hay que tener paciencia y estar preparado.

Dentro de lo que ha visto de la ‘S’, Dardo Miloc habló de Mariano Torres y elogió a su coterráneo. Incluso, quiere cruzar algunas palabras con él.

“Mariano es una gran referencia argentina acá en suelo tico, tiene una gran actualidad y ha acumulado experiencias aquí. Es para destacarlo y espero poder el viernes compartir en cancha y tener algún que otro intercambio”.

También ha visto a David Guzmán y mencionó que ha estado de gracia, anotando y que su buen momento es notorio.

“Así y todo más allá del análisis que haga de él, creo que a nivel de transiciones y equilibrio es una parte fundamental del juego, pero a nivel de creación y a nivel de juego ofensivo, Mariano es un poco la llave del juego saprissista, a pesar de que tiene gente importante como (Álvaro) Zamora y demás, el muchacho (Ariel) Rodríguez”.

Dardo Miloc habla y se sale del molde. Sus criterios son más profundos y se ve que aporta madurez en la Liga.

No es que se sienta cómodo sin la titularidad, sino que sabe que es algo que él mismo se tiene que ganar y que Andrés Carevic siempre tomará las mejores decisiones en pro de Alajuelense.

“Yo siento que todos los partidos son para mí, como todos mis compañeros. Hablar de esa individualidad, desde el lado del egocentrismo no creo que sea oportuno, esto es trabajo en equipo y en equipo vamos a salir el viernes y vamos a conseguir un gran resultado”, aseguró.

Tiene altas expectativas. Miloc afirmó que está a punto de ser parte del clásico más grande de Centroamérica.

“Sinceramente tengo muchísima expectativa y sé que vamos a estar a la altura, tanto yo como mis compañeros. Ojalá pueda participar, ojalá podamos ganar con una gran diferencia, jugando un buen fútbol, siendo dominadores en la mayor parte del tiempo. La idea es que el equipo siga creciendo paso a paso”.

Dardo Miloc manifestó también que no se trata de que Alajuelense tenga la obligación de imponerse este viernes, porque en sí, el objetivo de la Liga va más allá de este clásico.

“Nuestro desafío es ser campeones. Y para ser campeones hay que construir un equipo fuerte, sólido, que tenga diferentes herramientas para jugar en diferentes escenarios, como puede ser de local, de visitante en Guanacaste o en Saprissa.

”Hay que mostrar diferentes herramientas. El viernes tenemos que decir presente no solo con lo que ya hemos mostrado, sino también seguir creciendo a nivel de carácter y jugar con mucho temperamento”, finalizó el argentino de la Liga.