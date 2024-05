Danny Carvajal revela las claves para dar la gran sorpresa y eliminar a Saprissa

Hace una semana, el Deportivo Saprissa goleó a San Carlos de visita en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez. En ese encuentro, los morados ganaron sin apelaciones por 0-3. El fútbol vuelve a enfrentar a norteños y morados, nuevamente en el mismo escenario. San Carlos recibe el jueves a las 7 p. m. a Saprissa, en el inicio de la serie semifinal entre ambos.

Para muchos, el buen cierre de Saprissa en el torneo, pero sobre todo esa paliza de 0-3, es suficiente para dar por hecho que los tibaseños no tendrán problema para superar a los sancarleños. Sin embargo, en San Carlos anuncian que el pasado no se debe tomar en cuenta.

El primero en hacerlo fue Luis Marín, técnico del plantel, quien en el Día de Medios, organizado por la Unafut, aseguró que no van a participar, sino a competir, y para ellos competir es ganar la serie.

Danny Carvajal, arquero y uno de los capitanes del equipo, coincidió con Luis Marín y resaltó que el encuentro anterior quedó atrás.

''Vamos a competir muy bien, no tenemos la mentalidad de participar'', Luis Marín pic.twitter.com/UzWwuEe5I3 — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) May 14, 2024

“Ahora es un torneo aparte y quienes hemos jugado semifinales, sabemos que todos vamos de cero”, opinó Danny.

Carvajal reveló lo que para él es clave en estas series para salir adelante, sobre todo contra un adversario como Saprissa.

“No se puede cometer errores, no se puede perdonar en ofensiva, donde cualquier balón que quede hay que meterlo, porque estos clubes grandes no te van a perdonar. Nosotros tenemos que ser muy fuertes defensivamente y letales en la parte defensiva”, destacó Carvajal, quien agregó que deben estudiar mucho al rival, potenciar las fortalezas del grupo y buscar sacar provecho de las debilidades del adversario porque no hay más allá.

El arquero señaló que al ser locales el jueves contra los morados, tienen la obligación de sacar la victoria.

“Estaremos en nuestra casa, con nuestra afición y donde entrenamos todos los días. Es un partido que dicta mucho lo que va a venir en la serie. Tenemos que ser sólidos y conseguir el resultado que nos favorezca”, apuntó Danny Carvajal.

Danny Carvajal, guardameta de San Carlos, dice estar listo para frenar la artillería del Deportivo Saprissa. (Foto: Prensa de San Carlos).

Danny Carvajal reconoció el potencial de Saprissa, pero no cree que les tocó el rival más difícil.

“Cualquiera que nos tocara iba a ser complicado, Saprissa, Alajuelense y Herediano son equipos grandes, llamados favoritos para obtener el título. No se puede esconder el buen cierre que tuvo Saprissa, es un cuadro difícil y va a cerrar la serie en casa, pero vamos a intentar hacer lo máximo posible”, manifestó Carvajal.

El guardameta cree que San Carlos será distinto en las semifinales porque recuperó a varias figuras, como Roberto Córdoba, quien estaba suspendido, y Gabriel Leiva, quien estaba lesionado. Además, Danny indicó que el cierre del torneo se les complicó por las bajas y porque de los últimos siete partidos del certamen, cinco fueron visitas, entre ellas ir a Guanacaste, Liberia, Cartago y al campo de Grecia.

Danny añadió que escuchó comentarios que San Carlos no mereció clasificar por el cierre que tuvo y debió definir su pase en el último juego de la fase regular, pero destacó que el plantel fue muy sólido y durante 19 fechas estuvo metido entre los clasificados.