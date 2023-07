Daniel Chacón cuenta lo que más lo sedujo de Alajuelense

Daniel Chacón se integró de lleno a Liga Deportiva Alajuelense, donde actuará por lo que resta de este año.

El contención que también puede desempeñarse como defensor central renovó su contrato con el Colorado Rapids de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y jugará estos seis meses a préstamo con los rojinegros.

“Siento muchísima felicidad, creo que es un paso muy importante en mi carrera. Sé lo que significa Alajuelense como institución, una de las instituciones claramente más grandes del país, de Centroamérica.

”Todo lo que involucra con su gente, con su afición, como institución como tal. Estoy muy feliz de estar acá y comprometido con todos los objetivos que tiene el club”, mencionó Daniel Chacón en sus primeras declaraciones como futbolista de la Liga.

Daniel Chacón habló por primera vez como refuerzo de Alajuelense

Al integrarse al equipo dirigido por Andrés Carevic, el mundialista de Qatar 2022 se reencontró con varios jugadores con los que compartió cosas importantes.

Uno de ellos es Michael Barrantes. Otro con el que se lleva muy bien es con Ian Lawrence.

“Fue mucho tiempo en Selección, con Alexis (Gamboa) algún tiempo, con Leo (Leonel Moreira), con muchas personas que me he topado en el camino. Me han recibido bien y eso le da motivación a uno para sentirse adaptado, en casa y empezar a trabajar lo más pronto posible”.

Chacón también detalló cuáles son sus expectativas en este regreso al fútbol nacional con Alajuelense.

“Mis objetivos son venir a competir, no solo por los títulos, sino con mis compañeros internamente. Quiero venir a jugar, a tener un rol importante, no solo por ser parte, sino porque quiero tener competición y ayudar al equipo en sus objetivos, como el campeonato nacional, que es el más importante para todos”.

Desde que trascendió que estaba en los planes de Alajuelense y se supo que todo iba bien encaminado para que se diera, Daniel Chacón cuenta que el liguismo empezó a darle la bienvenida.

“Se me ha acercado gente a desearme buenas vibras, a desearme lo mejor esta temporada. El éxito mío y que me vaya bien también va a corresponder al equipo, entonces esperando que sea una gran temporada”, indicó.

Además, el futbolista contó qué es lo que más lo sedujo de esta oportunidad con los manudos.

“Lo que me motiva es venir a pelear todo, a nivel de títulos. Alajuelense conformó un equipo muy sólido y muy completo en cada una de sus líneas, claramente la idea de venir acá, de venir a competir, de venir a tener esta oportunidad me motivó mucho”, afirmó.

Daniel Chacón llega a un equipo que tendrá agenda llena, con el Apertura 2023, el Torneo de Copa y la Copa Centroamericana de Concacaf.

“Sabemos que van a ser muchos partidos en estos meses, entonces también me imagino que en algún momento habrá alguna rotación del equipo, creo que muchos jugadores van a tener oportunidad. Creo que el que esté mejor preparado y el que haya hecho las cosas bien puede sacar ventaja de eso”, concluyó Daniel Chacón.

Él es oficialmente el quinto refuerzo de la Liga. Se une a las llegadas de Joel Campbell, Michael Barrantes, Guillermo Villalobos y Joshua Navarro.

Alajuelense se estrenará en el Apertura 2023 de visita contra Santos, en el Estadio Ebal Rodríguez. El campeonato nacional comenzará el 26 de julio.

