Daniel Arreola anunció su retiro del fútbol luego de su paso por Alajuelense

Daniel Arreola fue el encargado de cerrar la tanda de penales contra Olimpia, en la Liga Concacaf. Fotografía: Prensa Alajuelense

Daniel Arreola anunció a través de sus redes sociales que decidió ponerle punto final a su carrera como futbolista.

Su último equipo fue Alajuelense, donde actuó en 2021. El defensor mexicano de perfil izquierdo se sintió muy a gusto con los rojinegros.

Con la Liga gozó de regularidad, aportó experiencia, tenía liderazgo y quizás, si hubiese anotado ese penal en la fase final del torneo pasado, hoy continuaría en la plantilla eriza.

Pero la historia fue distinta. En ese último partido con Alajuelense y que ahora pasó a ser el último juego oficial de su historial como futbolista profesional, Arreola cobró una pena máxima, que parecía la oportunidad de oro para que la Liga avanzara a la gran final.

Pudo ser héroe, pero en ese instante al mexicano le tocó ser villano, porque se equivocó en la manera de cobrar el penal, ante la virtud del arquero morado Aarón Cruz.

“Ha llegado el momento después de 14 años de carrera y casi 400 partidos en Primera División de decir adiós a esto que ha sido parte de mi vida desde que tengo uso de razón, siempre acompañado de una pelota y con la maleta llena de ilusiones”, reseñó Arreola al anunciar su retiro.

Indicó que todo empezó jugando en las calles del barrio hasta convertirse en un estilo de vida y en su trabajo, logrando durante todo este tiempo un campeonato de liga y uno de Concacaf con Atlante, un subcampeonato con Pachuca, una Liga Concacaf en Costa Rica, 2 mundiales de clubes y poder jugar con la Selección de México.

Después del agradecimiento respectivo a sus familiares, Arreola también dio las gracias a cada uno de los entrenadores, cuerpos técnicos y compañeros que tuvo durante su carrera.

“Y por último y no menos importante quiero darme las gracias a mí por nunca tirar la toalla. Pocos sabemos lo difícil que es dejar desde pequeño a los amigos y familia, perderse de reuniones, cumpleaños, navidades y hasta la muerte de mi padre por perseguir mi sueño que era jugar al fútbol. Si volviera a nacer sin duda lo volvería a repetir. ¡Gracias bendito fútbol!”.

Hace algunas semanas, Daniel Arreola concedió una entrevista a Radio Columbia desde Cancún y afirmó que le hubiese gustado continuar con Alajuelense. Sin embargo, tras la dura eliminación que sufrió la Liga en el torneo pasado, el club le comunicó que no le renovaría el contrato.

“Al final de cuentas mi paso por la Liga fue muy ameno. No terminó como todos hubiéramos querido, levantando la copa que era el objetivo número uno, pero en el camino hubo cosas buenas”, expresó Arreola en esa entrevista.

Dijo que la Liga tiene un equipo muy competitivo, una plantilla para competir y que en 2021 se le negó dos veces el campeonato.

“En el primer torneo de forma atípica, porque habíamos sido líderes con 20 puntos por encima del segundo lugar. Da la casualidad que en ese torneo no hay una gran final y, por lo tanto, no tuvimos la posibilidad de levantar la copa”.

Luego el desenlace se repitió, pero con una historia diferente.

“En el segundo certamen fue un poquito al revés, pero aún así llegamos a la final y tuvimos la oportunidad de avanzar. En mi caso, me sucedió algo circunstancial que es el penal, en mi carrera me he topado con muchas situaciones así, te falla un penal hasta el mejor del mundo y ya está, el fútbol es así”.

Añadió que su intención siempre fue anotar ese penal para dedicárselo al grupo y a su familia que estaban ilusionados con el campeonato, pero no se dio.

“Lo que pasa es fútbol, cuando uno sobrepasa ya la raya y vive la pasión fuera de la cancha creo que es lo que ya está mal. Pero me voy contento con la experiencia, agradecido con los compañeros y la directiva, que siempre me cobijaron. Y bueno, ojalá hubiera podido llevarme la copa a mi país”.

Daniel Arreola disputó 33 partidos de campeonato nacional con Alajuelense, en los que marcó dos goles y tuvo seis apariciones con los rojinegros a nivel internacional.

