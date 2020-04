A nivel judicial, no. A nivel del fútbol, sí. Hay desde multas económicas hasta suspensión de diregentes o de equipos. Se han descensos o prohibión para contratar jugadores por algún tiempo, según la falta cometida. El Manchester City, por ejemplo, acaba de recibir una multa de $32 millones y una suspensión de dos años de la Champions y la Liga Europa, por no respetar el fair play financiero, que vigila cuánto dinero gastan los equipos y cuántos ingresos tienen, de manera que no haya inversiones incongruentes con los ingresos demostrables de un club. Algo así como: ¿de dónde sacan tanta plata? La EUFA determinó que el City había inflado sus ingresos de patrocinios (para poder gastar más dinero). A eso le llaman “dopaje financiero”.