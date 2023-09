Criticar a Joel Campbell por celebrar sus goles en el clásico es absurdo

El clásico dejó varias escenas que perdurarán en la retina de los aficionados de Alajuelense y de Saprissa, de esas que no se olvidan, que alimentan el respeto en un bando y terminan de desenamorar en el otro.

Joel Campbell tenía todo el derecho del mundo de celebrar sus dos goles, esos con los que la Liga derrotó 2-1 a la S en el primer clásico que él jugó en el fútbol nacional. Criticarlo por eso, resulta completamente absurdo. Es fútbol y su expresión máxima son los goles.

Que tenía pasado saprissista y que al volver al país después de tanto tiempo como legionario se convirtió en el fichaje bomba de la Liga, claramente le añadía un morbo particular a este clásico, y a todos los que vendrán.

Tengo más que claro que el fútbol es 100% pasional, pero eso no significa que él no pudiera celebrar sus goles. No le faltó el respeto a Saprissa con eso. Se respetó a él mismo y también respetó a Alajuelense.

Al celebrar sus goles, Joel Campbell en ningún momento se burló del rival. Simplemente hizo lo que debía. ¿Pecado? Ninguno.

Es para lo que trabaja día a día y es para lo que llegó a Alajuelense, para aparecer en los partidos importantes, como un clásico. Porque más allá de las anotaciones en sí, fue su mejor presentación con la Liga hasta ahora.

Si bien es cierto no se trata de una final, esta victoria resulta vital para la confianza en el equipo de Andrés Carevic, que con sus refuerzos luce mucho más compacto. Y eso que la planilla no está completa, pues varios futbolistas importantes siguen en recuperación y falta el estreno del salvadoreño Leonardo Menjívar.

Joel se dio su lugar, habló con hechos en la cancha y le regaló alegría a la hinchada rojinegra. Claro que tenía motivos de sobra para celebrar. ¿O es que alguien pretendía que estuviera de luto por eso?

Desde México, la seleccionada y legionaria Melissa Herrera calentó las redes sociales con este comentario: “Solo me pregunto, ¿de verdad era morado?”.

Creo que ella mejor que nadie debería tener muy claro lo que cuesta hacer un gol. Entiendo que posiblemente escribió la publicación más como aficionada de Saprissa que como futbolista, que como colega de profesión.

Quizás, su reacción refleja muy bien el sentir de los morados, al ver a Joel Campbell con su archirrival, anotando y celebrando. Pero insisto, ¿dónde está lo malo?

“Las celebraciones son para mi hija, siempre le digo a ella que qué celebración quiere que haga papá y ella me dice qué cosas quiere y fue para ella y para mi hijo Jayden”, apuntó Joel Campbell.

Antes de hacer alusión a Michael Barrantes, veamos doce fotografías de las celebraciones de Joel Campbell.

Joel Campbell fue la gran figura en el clásico nacional que Alajuelense le ganó 2-1 a Saprissa. (Prensa Alajuelense)

Joel Campbell apareció en el partido que debía hacerlo. (Prensa Alajuelense)

Joel Campbell vive el fútbol de una manera distinta. (Prensa Alajuelense)

Joel Campbell vivió al máximo su primer clásico nacional. (Rafael Pacheco Granados)

Joel Campbell estaba contento porque su familia lo acompañó en el clásico. (Rafael Pacheco Granados)

Johan Venegas se unió al festejo de Joel Campbell. (Rafael Pacheco Granados)

Tras el penal, Joel Campbell hizo una seña de que todo está en la mente. (Rafael Pacheco Granados)

Joel Campbell se mostró muy expresivo con los goles en el clásico, igual que cada vez que anota. (Rafael Pacheco Granados)

Joel Campbell ayudó a que Alajuelense hoy sea líder del Apertura 2023. (Rafael Pacheco Granados)

Joel Campbell festejó con Michael Barrantes. (Rafael Pacheco Granados)

Joel Campbell fue uno de los jugadores de Alajuelense más incómodos para Saprissa. (Prensa Alajuelense)

Joel Campbell generó muchas fotografías para el recuerdo, como esta celebración con sus compañeros. (Prensa Alajuelense)

Otro jugador que vivió el clásico al máximo fue Michael Barrantes. Fue la primera vez que defendió la camisa de Alajuelense contra Saprissa y vaya manera en la que lo hizo.

Ese primer tiempo lo jugó de manera impecable y se hizo sentir en la cancha. Se resintió y tuvo que salir de cambio, pero vio todo el segundo tiempo desde la banca. Al finalizar el partido, también celebró el triunfo de su equipo actual.

Su reacción espontánea tras el pitazo dejó impresionados a propios y extraños, pero es que él vive el fútbol. Y como ya lo había dicho aquel día de su presentación oficial, es saprissista, pero también es profesional.

A mí denme 100 Michael Barrantes, que categoría y profesionalismo de jugador, mis respetos ⚫🔴⚫ pic.twitter.com/uTPjNLdO3p — Paulo Rodríguez C (@PauloRodriguezC) September 4, 2023

Mientras que Freddy Góndola a pesar de que en la cancha se ve más esforzado luchando por mejorar su rendimiento, tiene algunas actitudes que molestan la liguismo.

Esta vez no gustó que cuando todos sus compañeros al final del partido estaba reunidos y venía su grito de ‘guerra’, ese que dice: “¿Cuál equipo es el mejor, Liga, Liga sí señor”. Él no lo hizo con los demás jugadores, porque en ese instante se alejó de donde estaban todos reunidos.

Yo estoy feliz.

Ojalá sigamos así hasta el final... Hay un cambio positivo en la actitud y la verdad eso es lo que me tiene más contento. pic.twitter.com/GMZhDNeDSt — JB17 (@JBoban17) September 4, 2023

