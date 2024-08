Cristian Oviedo: ‘Sería lindo ganarle a Saprissa con su afición en el estadio’

Todo futbolero recuerda el “odio deportivo” que le tenía la afición del Saprissa a Cristian Oviedo, hoy técnico de Santa Ana. En el pasado, Oviedo, un referente de Alajuelense, se encargó de amargar a los morados más de una vez con sus lanzamientos desde el punto de penal.

Ahora, Oviedo tendrá la oportunidad de enfrentarse nuevamente a los morados, pero esta vez desde la posición de estratega. El viernes, a las 8 p. m., en el Estadio Nacional.

En entrevista con La Nación, el DT confesó que le lleva unas “ganas” diferentes a este cotejo, debido al historial que tiene cuando juega contra el Monstruo.

-¿Cuál es la evaluación que hace del arranque de Santa Ana? Copiado!

-El equipo jugó buenos partidos. Por momentos, se me perdió y ahí tendimos a desordenarnos. Cuesta un poco subir de Segunda a Primera. Tenemos jugadores de mucha experiencia que nos están ayudando y deben ayudarnos a sacar el equipo adelante. Hemos hecho buenos partidos contra Herediano y Alajuelense. Ante Guápiles, sí nos golpearon bastante.

“Ahora viene Saprissa. Para mejorar el día a día, tenemos que estar muy bien concentrados. No podemos regalar goles tan infantiles”.

Cristian Oviedo suma su primera campaña como entrenador en la máxima categoría, con Santa Ana. (MAYELA LOPEZ)

-Nadie lo quería en el Saprissa... ¿Cómo vive este duelo? Copiado!

-Lo estoy viviendo de igual manera. Sé lo que significa la afición de Saprissa; sé que no me quieren, pero eso queda en la cancha. Para el viernes es una expectativa diferente, pero cuando jugaba había otros momentos. Espero que me vaya bien. Por ahí sé que la afición no me quiere.

-¿Le lleva más ganas al Saprissa? Copiado!

-A todos los grandes les quiero ganar. Siempre quiero demostrar, siempre quiero ganar. Soy muy competitivo y no he podido triunfar en este torneo. Sería lindo ganarle a Saprissa con su gente en la grada. Eso trataremos de hacer, pero Saprissa es un gran equipo.

-Es el último de la tabla. ¿Cuánta presión siente? Copiado!

-Ansiedad y presión siempre hay en el fútbol, y uno lo sabe. Sabemos que estamos abajo y eso nos mete presión. Hacemos lo mejor posible; corremos y metemos. Solo quiero que mi equipo disfrute con inteligencia.

“Falta muy poco para la victoria. Sé que contra San Carlos y Cartago no jugamos bien, pero veo que contra Alajuelense y Herediano lo tuvimos (para ganar). No nos merecemos el último lugar”.

-Saprissa tiene muchas bajas por lesión... Copiado!

-Saprissa es Saprissa. Saprissa es el campeón y hay que respetarlo. Sí tienen varios lesionados, pero cualquiera dará lo mejor. Vamos a salir a atacar con buen fútbol, esperando que esos pequeños detalles estén a nuestro favor. Será un partido muy bonito.