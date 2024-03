Costa Rica se quedaría otra vez con las ganas de enfrentar a Lio Messi

Lionel Messi, jugando para el Inter de Miami, anotó el miércoles ante el Nashville por la Concacaf Liga de Campeones. (BRENNAN ASPLEN/Getty Images via AFP)

La estrella de la Selección Argentina, Lionel Messi, no jugará el partido amistoso contra la Selección de Costa Rica el próximo 26 de marzo en Los Ángeles, Estados Unidos, según informa el diario Olé de Argentina en su versión digital.

Aunque la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aún no lo ha oficializado, es un hecho que Lionel Messi no podrá participar en los amistosos contra El Salvador el viernes 22 y Costa Rica el martes 26 de marzo, según señaló el diario argentino Olé.

De acuerdo con el medio de comunicación, el capitán de la Selección Argentina tiene una lesión muscular, y la idea es que pueda recuperarse adecuadamente durante esta fecha FIFA para evitar que padezca lo mismo en los próximos partidos, ya sea en el Inter Miami o en la Selección Argentina.

Messi no jugaría por segunda ocasión un partido ante la Tricolor. La primera fue el 29 de marzo del 2011, en la inauguración del nuevo Estadio Nacional, cuando el astro de la actual campeona del mundo se quedó en banca, a pesar de la expectativa de la afición tica por verlo jugar.

Sin embargo, tres meses y medio después de la decepción de los costarricenses, Messi se enfrentó en un partido oficial a Costa Rica con motivo de la Copa América que se realizó en Argentina. Lionel Messi y la albiceleste se midieron a la Sele el 12 de julio del 2011, en el estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba.

Argentina ganó en aquella oportunidad con marcador de 3-0 con anotaciones de Sergio Kun Agüero (45 y 52) y Ángel Di María (63), La nacional que era dirigida por el técnico argentino Ricardo La Volpe, quedó en el tercer puesto del Grupo A tras caer ante Argentina, Colombia (0-1) y vencer a Bolivia (2-0).

“Yo dije que Leo no estaría en el partido de hoy, y no estuvo. Tiene una lesión muscular, y el tema de la Selección me parece que le corresponde hablar a la gente de la Selección”, dijo Martino en conferencia de prensa tras la victoria 3-1 de su equipo como visitante ante el DC United.

Según la información proporcionada por Diario Olé, Messi salió del campo en el partido contra Nashville el miércoles pasado por la Concacaf Liga de Campeones debido a molestias musculares.

Al capitán de la albiceleste se le realizaron estudios que determinaron que tiene una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha. Por esa razón, no estuvo presente en la visita al DC United este sábado por la quinta fecha de la MLS y tendrá que parar para recuperarse.

“La lesión de Messi hay que tomarla semana a semana; la vamos a evaluar. Lo que está claro es que nuestro objetivo es que llegue en condiciones para jugar los cuartos de final de la ConcaChampions”, dijo Tata Martino, quien desea tenerlo en óptimas condiciones para el 3 de abril, cuando se dispute la ida ante los Rayados de Monterrey en Miami.