Dentro del fútbol van a darse todo tipo de opiniones, siempre he escuchado las cosas buenas sobre las negativas. ¿Qué pasa cuando se dice cosas afuera y el jugador hace lo contrario? Ahí entra lo profesional. En mi persona siempre quiero competir, demostrar, si me siento bien, si en el grupo que estoy me dan la oportunidad de pelear por un puesto lo más sano posible pues intentaré ayudar... Siempre me he manejado así, siempre intento prepararme bien y luego pelearé por lo individual, no sé qué sucederá, obviamente sé que esto me llega por mi buen trabajo, pero tengo que esperar para ver qué me depara el futuro. En realidad solo puedo decir que me encantaría que Costa Rica vaya al Mundial, pero vamos a ver.