Christian Bolaños dejó la Ultra morada para convertirse en ídolo de Saprissa

Christian Bolaños puso punto final a una exitosa carrera de 23 años como futbolista profesional, y lo hizo como casi ningún otro jugador puede hacerlo: en una final, dando la asistencia del gol del triunfo y obteniendo un tricampeonato.

Bolaños vivió ese último partido y los festejos por el título 39 de Saprissa con mucha alegría, enorme nostalgia y repasando por su mente lo que empezó a sembrar cuando era un niño y llegó a las ligas menores de su amado equipo.

Christian recordó que de niño se sabía las canciones que la barra le cantaba al equipo y no es para menos; él fue parte de la Ultra morada.

“Estoy orgulloso de haber representado muy bien al Deportivo Saprissa. Yo salí de la Ultra, estuve ahí mucho tiempo cuando era joven. Estuve en las ligas menores de la institución. Después, todo lo que viví y retirarme con una asistencia y ganar mi décimo título con el equipo es increíble”, dijo Bolaños.

El volante añadió que recuerdos le sobran para contar, historias tiene como para escribir un libro. Indicó que no le faltó nada por lograr en Saprissa, se siente bendecido por la trayectoria que tuvo y agradeció a sus compañeros, a quienes calificó como amigos. Bolaños agregó que les tiene mucho respeto, pasaron por situaciones increíbles, bonitas y complicadas, y al final salieron avantes al consumar el tricampeonato.

Uno de esos instantes que a Bolaños no se le borrará nunca de su memoria fue cuando en el 2005 anotó en el Mundial de Clubes y ahí surgió que lo empezaran a llamar ‘Bolañitos querido’.

“Ese gol me marcó y a la institución también. En ese momento trascendimos, y es bonito dejar un recuerdo de esa manera. El legado lo intenté proteger hasta el último día de mi vida. Siempre dije que mientras vistiera la camisa de Saprissa lo iba a dar todo, y lo intenté cumplir a cabalidad”, mencionó Bolaños.

Sobre su último encuentro con Saprissa, Bolaños reconoció que nunca pensó que iba a dar la asistencia para el gol de la victoria.

“No me pasó por la cabeza, pero estaba en la banca bromeando con los compañeros y les decía que me den 10 minutos y yo hago algo. Lo llamé y me fui como lo hice en toda mi carrera, me encantaba dar asistencias, me salía natural”, opinó Christian Bolaños.

Christian Bolaños se retiró del fútbol y del Deportivo Saprissa, como tricampeón y con 16 títulos ganados con el club. Tras la final del domingo pasado, disfrutó junto a su hijo Cristiano. (Jose Cordero)

Hace una semana que el mediocampista anunció que colgaba los botines y según manifestó el domingo pasado, fue una decisión muy meditada. Resaltó que era un tema que tenía cerca de un año de estarlo conversando con su familia y si no podía competir era porque los compañeros estaban haciendo un buen trabajo.

“Intenté estar siempre con ellos, pero este último semestre vi señales como las lesiones, y yo nunca he sido de lesionarme y esa falta de competitividad en el último tramo me hizo pensar y poner las cosas en la balanza y al final, decidí irme bien. Que la gente me recuerde de la mejor manera y qué mejor que en una final y con el tricampeonato”, destacó Christian.

Para Christian Bolaños, el trabajo está hecho y arrancará el 2024 siempre en Saprissa, pero en otra función, como jefe de la Academia Saprissa, que tiene como objetivo formar jugadores desde temprana edad.

“Es una responsabilidad grande, pero creo que estoy preparado para devolver un poco todo lo que experimenté, no solo aquí, sino a nivel internacional y con la Selección”, dijo Bolaños.

Con 39 años, Christian logró su décimo cetro con Saprissa. Fue cinco veces mundialista y suma 19 cetros de clubes (16 con la ‘S’ y 3 con FC Copenhague), jugó 719 partidos en su carrera y marcó 127 goles.