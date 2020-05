“Yo la verdad que cuando estoy en la calle no ando pensando que soy Bolaños el jugador, si alguien se me acerca y me pide una foto, pues soy cordial y doy ese espacio. Es muy delicado cuando uno anda en una cena y tal vez se acercan muchas personas, uno intenta dar ese cariño, así que el fanatismo en Costa Rica hay de todo. Yo soy normal y no ando pensando que soy Christian Bolaños, si alguien se me acerca pues los atiendo, pero con respeto”, concluyó.