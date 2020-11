“Se paga en el patrocinio del uniforme, se invierte en el entendido de que los clientes de la empresa no llegan por ahí. Solo una vez me llamaron de Estados Unidos y me comentaron que nos conocieron por un juego contra Saprissa; ellos lo vieron por ESPN. Como estrategia de mercadeo para una firma de abogados local no es la más correcta, pero nosotros queremos ayudar y motivar a otros empresarios a que puedan colocar los recursos. Esto se retorna en jóvenes que nos den la alegría que nos merecemos”, había mencionado.