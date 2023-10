¿Celebrará Michael Barrantes si le anota a Saprissa? El 31 de Alajuelense responde sin tapujos

Las imágenes del festejo de Michael Barrantes dicen más que mil palabras. El mediocampista de 40 años sabía el significado de ese gol para Liga Deportiva Alajuelense en el cerrado pulso contra Herediano.

Fue un tanto con el que la Liga consiguió que el clásico del próximo sábado 4 de noviembre en la casa de Saprissa sea oficialmente una lucha directa por el primer lugar del Torneo de Apertura 2023.

Aunque faltaba el partido entre la ‘S’ y San Carlos pactado para este domingo; así como que se resuelva el repechaje entre Saprissa y Motagua por la clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf y que Alajuelense y Herediano definan cuál de los dos equipos accederá a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, resulta imposible que no se hable del clásico nacional.

“Ahorita pienso en el miércoles, que es lo más importante y ya veremos, yo estoy muy contento con todo lo que se me están dando acá en la institución rojinegra, todo lo que ellos me brindan y esperemos a ver qué pasa el día del clásico. Yo la verdad que he sido sumamente profesional y pase lo que pase yo iré a dar mi máximo esfuerzo por la camiseta rojinegra”, expresó Michael Barrantes.

Ya él jugó un clásico como futbolista de Liga Deportiva Alajuelense, pero fue en el Estadio Alejandro Morera Soto. Esta será la primera vez que se presente en la ‘Cueva’ como una pieza importante en el engranaje de la Liga.

¿Lo recibirán bien? “Mirá, yo creo que yo he sido muy profesional, me han mostrado mucho cariño, pero ya cuando uno llega al partido las cosas lógicamente son diferentes. Así que yo espero hacer mi mayor esfuerzo para ir a buscar la victoria con mi equipo”, respondió Michael Barrantes en alusión al clásico del próximo sábado.

La otra consulta también fue directa y al grano: ¿Si hay gol, hay celebración? “No, no, porque tengo que respetar a una afición que me brindó mucho cariño, pero espero poder anotar, eso sí”, avisó el futbolista que juega con el dorsal 31 en Alajuelense.

Además, indicó que los clásicos “son partidos especiales, estoy en Alajuelense e iré a representar y defender esta camisa como lo he hecho”.

El gol de Michael Barrantes en el partido entre Alajuelense y Herediano

Michael Barrantes tenía una probabilidad de anotar de 0,09 si se toma en cuenta que marca un gol cada once tiros aproximadamente, según reporta @LDA_Stats en ‘X’ (Twitter). Se trata de una cuenta dedicada a datos y análisis de Liga Deportiva Alajuelense, usando como referencia al Sistema de Información de Fútbol (Sifut).

Ahí se destaca también que durante este partido entre Alajuelense y Herediano, Michael Barrantes registró 53 pases, con 85% de efectividad. Fueron catorce pases al último tercio, doce de ellos efectivos. Y protagonizó ocho recuperaciones, de las cuales, tres fueron en el campo rival.

Los datos reflejan que fue un buen partido de Michael Barrantes, quien resultó aplaudido y ovacionado en el Estadio Alejandro Morera Soto cuando lo sustituyó Celso Borges en el minuto 73.

Después de atender a FUTV en la zona flash y decir que en Alajuelense lo ha han hecho sentir como en casa, Michael Barrantes acudió a la zona mixta para conversar con los demás medios de comunicación.

Joel Campbell abrazó a Michael Barrantes tras el gol. (Jose Cordero)

Lo primero que expresó que fue se planteó un partido muy inteligente, en el que Alajuelense se desempeñó de muy buena forma y que esta victoria lo tenía muy contento. También dio pormenores de ese gol, conseguido con esa zurda potente que tiene.

Michael Barrantes confesó que fue una jugada que estuvo esperando durante todo el partido, porque tenía confianza y quería que le quedara una para intentarlo de media distancia.

“Las condiciones de la cancha me ayudaron, más un desvío que creo que hubo no sé de quién, puso la bola más rápida y contento porque gracias al gol sacamos los tres puntos”, expresó Michael Barrantes.

Destacó que se siente feliz en la Liga y bastante pleno a su edad, con muchas ganas de seguir aportándole al fútbol y sobre todo, disfrutando. Aunque en principio llegó por seis meses al equipo, pareciera un hecho que Alajuelense le renovará el contrato.

Michael Barrantes resolvió un partido difícil para Liga Deportiva Alajuelense. (Jose Cordero)

Como Barrantes lo dijo desde el primer día, era en la cancha donde iba a hablar. Hoy nadie refuta su contratación, ni siquiera los que al principio estaban quisquillosos por cosas del pasado. Al final, todos entendieron que lo que importa es el presente y el profesionalismo.

“Dentro del estadio, pero también afuera hay mucha gente que me brinda ese cariño, ese respeto, también en redes sociales. Yo lo que puedo decirles es que gracias, que eso se debe a lo que ellos ven, al esfuerzo, a que me sacrifico, trato de dar mi mejor versión en todos los partidos y a eso se debe. Eso me motiva para seguir haciéndolo cada día mejor”.

Antes de la visita a Saprissa, Alajuelense se enfrascará en el tercer episodio al hilo contra Herediano, esta vez por el pase a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf. La serie está 2 a 2 y en este momento el gol de visita juega a favor de la Liga.

“Tiene que ser distinto porque ya ellos saben lo que hemos hecho en estos partidos, ya nosotros sabemos lo que ellos hicieron y lógicamente que el miércoles buscaremos sellar la clasificación a la final de la Copa Centroamericana”, apuntó Michael Barrantes.

Detalló que han sido partidos durísimos contra un Herediano que ha tratado de poner lo mejor que tiene y Alajuelense también.

A pesar de las estadísticas, que indican que la Liga tiene 18 partidos sin perder en casa contra los rojiamarillos, los rojinegros no se fían de eso.

“Es muy importante porque ganamos, no tanto por la racha, le soy muy sincero, porque eso son estadísticas, historia, pero contento porque sabíamos que para seguir en la disputa por el primer lugar había que ganar porque estábamos en casa, con nuestra afición y porque queremos buscar ese primer lugar. También había que ganar para ir con un poco más de seguridad y confianza a lo que se va a presentar el miércoles”, finalizó Michael Barrantes.

Así va el Torneo de Apertura 2023

