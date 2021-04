“Tener este álbum, las figuras de todos los equipos, de los que van a participar es bonito. Tengo mucho tiempo de coleccionar este tipo de álbumes y este año y este torneo no es la excepción. Desde pequeño yo lo hacía y ahora con mis hijos esa fiebre no pasa, a mí me gusta seguirlos haciendo. Mi hijo mayor va a cumplir 14 años y está con esa fiebre. Inclusive con este álbum sabía que venía para este evento y tengo que llevarle uno y muchas postales”, expresó el capitán de Alajuelense.