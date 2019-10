“Por el amor a mi equipo estoy aquí peleando y los mismos muchachos nos han pedido el apoyo. Kurt Bernard y yo tenemos años de estar aquí, fuimos jugadores, no vamos a dejar que nadie venga y nos quite lo poquito que tiene la provincia. No vamos a permitir que gente venga a hacer daños, vamos a estar aquí de valientes”, reflexionó Parks.