Siempre he sido muy reservado, pero Celso viene con una carta de presentación muy amplia. Muchos lo conocen y eso puede ayudar al equipo porque pueden entablar negociaciones con personas que yo no conozco y es muy bueno para Limón FC. Llegó como patrocinador y ahora da el segundo paso y es una pieza importante en la maquinaria que nos faltaba, porque estoy seguro, que con lo que ha demostrado no solo viene a ocupar una silla, sino también a trabajar por la organización. Se va a arrollar las mangas, va a trabajar y eso es bueno para nuestro equipo.