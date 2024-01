Carlos Hernández apuesta por la disciplina de Jorge Luis Pinto para su primera experiencia como DT profesional

La disciplina que Jorge Luis Pinto introdujo en el fútbol costarricense dejó una marca indeleble en el balompié nacional. En algunas ocasiones, esto resultó positivo, mientras que otros lo consideraron excesivo. Uno de quienes valoraron este comportamiento fue Carlos Zorro Hernández.

El exjugador de Alajuelense y Cartaginés, entre otros, y mundialista de Alemania 2006, tuvo a Pinto tanto en la Selección Nacional como en la Liga. Además, el cafetero lo incluyó en el campamento previo a Brasil 2014, aunque no formó parte del equipo que compitió en la Copa del Mundo.

El Zorro está a punto de iniciar su primera experiencia como estratega profesional con Antioquía, equipo de la Liga de Ascenso que confía en su capacidad, al designarlo en el puesto de técnico.

Hernández fue enfático al mencionar que su estilo tiene dos grandes influencias: Jorge Luis Pinto y Carlos Watson.

“Yo he tratado de inculcar la disciplina de don Jorge Luis Pinto; si uno quiere ser un jugador élite, debe ser muy disciplinado, tanto en la vida personal como en lo futbolístico”, destacó.

Con respecto a Carlos Watson, el entrenador detalló que siempre le ha admirado el gran manejo de camerino que posee, y espera trasladar esa experiencia al banquillo.

En cuanto a la aplicación en el campo, a Carlos le gusta el fútbol dinámico, pero equilibrado. Además, se declara un DT cero riesgos.

“Me gusta que el equipo ataque, con presión alta, me gusta la personalidad en el campo, no me gusta tirar pelotazos. Prefiero una salida rápida y larga ante un problema defensivo”, comentó.

El Zorro recordó que, aunque muchas personas lo desconocían, él se ha preparado para este momento y actualmente cuenta con la Licencia Pro Conmebol. También ha acumulado experiencias, como ser asistente de Hugo Viegas y Fernando Palomeque, entre otros.

“Yo quemé muchas etapas en ligas menores. Ahora siento que ha llegado el momento de ser entrenador. Quiero la oportunidad de dirigir a un equipo. Estoy listo para asumir este reto”, reflexionó.

En cuanto a iniciar en la Liga de Ascenso, el exmediocampista resalta que lo que más lo motiva es la posibilidad de tener un proyecto a largo plazo, ya que el club confía en su trabajo.

“Tratamos de formar una base en el equipo, con un promedio de edad de 25 años. Hicimos un equilibrio entre la juventud y la experiencia. Incluimos al goleador de Linafa, Jorge Jiménez”, mencionó.

Sobre si sueña con el ascenso pronto, el entrenador fue claro en que siempre buscará ganar, aunque envió un mensaje claro a sus jugadores.

“Yo soy muy sincero, estamos enfocados en hacer crecer a Antioquía, que sea un equipo serio y profesional, pero no puedo asegurar si vamos a ascender o no; eso lo determinarán los jugadores. Soy un ganador y busco lo mejor posible, vamos paso a paso”, finalizó.

Antioquia, en el último torneo Sub-20, logró el subcampeonato, por lo que mucha de su liga menor será tomada en cuenta por el Zorro Hernández.