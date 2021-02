“En un momento pasó una situación con un filipino que debían detener y cómo yo me quedé sola en el cuarto y no había un agente que se quedara conmigo, entonces me sacaron y me decían que corriera con ellos para atrapar a la persona que estaban buscando. Me hicieron correr esposada y en chancletas por el aeropuerto. Son cosas denigrantes que no comprendí por qué lo hicieron”, añadió Salustri.