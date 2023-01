Bryan Samir Félix, Bayron Mora y Dilan Bran: El anhelo de los cachorros de Alajuelense en San Carlos

Bryan Samir Félix, Bayron Mora y Dilan Bran tienen varias semanas de formar parte de San Carlos.

Son tres jovencitos de Alajuelense que se marcharon a los ‘Toros del Norte’ en condición de préstamo por un año como parte del trueque por Suhander Zúñiga.

Los tres tienen el gran anhelo de jugar bastante con San Carlos y regresar a la Liga en en un futuro, ya con más rodaje.

“Ya muchos saben de mí y quiero que sepan que vengo a dar lo mejor de mí, a hacer las cosas de la mejor manera, a tener la oportunidad, porque siempre he dicho que donde me toque estar voy a dar lo mejor de mí”, comentó Bryan Samir Félix.

El hondureño recordó que él jugaba en la Academia Leones, en su país y logró atraer la mirada de un visor.

“Me vio jugar y me trajo en 2018 a hacer una prueba a un equipo de Segunda División que se llama Fútbol Consultants y luego me volví a ir para Honduras. Yo soy de San Pedro Sula. Luego volví y llegué al alto rendimiento de la Liga, a hacer pruebas y gracias a Dios las pasé. Tuve un buen torneo con el alto rendimiento y quedé campeón”, recordó el catracho.

Para diciembre de 2020 lo estaban llamando para hacer pretemporada con el primer equipo de los rojinegros.

El gerente deportivo de San Carlos, Víctor Badilla subrayó que Bryan Félix tiene características muy llamativas y considera que le puede aportar bastante a los ‘Toros del Norte’.

“Es un jugador sumamente rápido, intenso, llegó a Liga Deportiva Alajuelense proveniente de Honduras, ha tenido una formación de dos años y medio, por ahí y creo que está listo para poder rendir en Primera División. Para nosotros es un honor tenerlo por acá y tenemos grandes expectativas para Samir”, mencionó Badilla.

Reseñó que él es el responsable de llevar jugadores a San Carlos y que ha tratado de fichar a lo mejor, a jóvenes con expectativas, que lleguen a ayudar, como Bryan Félix, de quien elogia no solo su velocidad.

“Su conducción del balón es pegada al pie, no es una conducción como la que tenía yo, que tiraba la bola larga y corría. Él lleva el balón en el pie y entonces es más complejo poderlo marcar y además tiene muy buena aceleración. En cinco metros te saca un metro”.

Por su parte, el lateral derecho Dilan Bran también se siente lleno de ilusiones y relató que es de Puntarenas. En sus puros inicios jugaba en equipo de San Luis, en la tercera división.

“Un primo me recomendó que fuera a hacer pruebas a la Liga, fui, di lo mejor de mí y así me fui quedando. Yo tengo la fe de que me va a ir bien y seguir trabajando como lo hacía en la Liga para ganarme ese puesto y luego volver allá, a la Liga. San Carlos es un buen club, siento que el equipo ha estado en la tabla bien y eso es muy importante”, citó Dilan Bran.

Sobre este futbolista, Víctor Badilla lo definió como un jugador intenso, de buena marca.

“Llega al último cuarto de cancha y tiene fantasía en el último cuarto, porque a veces hay laterales que llegan al último cuarto y les falta ese matiz. Él tiene esa peculiaridad”, citó el gerente deportivo de los norteños.

El guardameta Bayron Mora reseñó que él había analizado que salir a préstamo le podía ser de gran utilidad.

“Antes de que se diera, fue como un mes atrás que ya lo venía hablando, no lo venía presionando, por el tema de que en la Liga estábamos en fases finales. Quería tomarme mi tiempo y decidirlo en el momento que fuera justo y necesario”, subrayó el portero que es oriundo de Paso Canoas.

Él empezó en la Liga desde los once años y ha pasado por todas las categorías. También estuvo en el proceso de la Selección Sub-20.

“Llegué a la Liga a los once años, cuando fui a hacer pruebas. Fue en un enero, tenía once años y desde ahí me eligieron para quedar en el grupo y más o menos fue una semana que tuve de tiempo para acomodarme allá, a lo que era algo cerca de Alajuela para entrenar con ellos”.

San Carlos se convirtió en una opción para jugar y ganar experiencia en la máxima categoría.

“Es un gran club, muy buena organización y estoy muy emocionado y contento, lo estudié bastante, es un club que siempre se ha mantenido bastante bien, en tabla siempre ha ido bien y ahora con el grupo que tenemos las expectativas son muy altas”, citó.

Bayron Mora mide 1,85 metros y considera que tiene muchas cosas por trabajar todavía.

“Mi fuerte es achicar y bastante comunicación, que eso es parte importante del puesto mío, de un portero. Solo es un puesto, hay que tener bastante paciencia, es un puesto que conlleva mucho la parte sicológica, la parte mental, que si uno está bien preparado, afronta esos lapsos”, finalizó.

Según la oficina de comunicación de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut), los tres jugadores ya están en regla para actuar con San Carlos.