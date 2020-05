“Siempre admiré a Wílmer López, todavía lo admiro y tengo contacto con él, en serio que el ‘Pato’ es lo mejor que me pudo pasar a mí como profesional, llegar a la Liga y encontrarme a un jugador de ese profesionalismo, de esa forma de pensar para entrenar y de una forma de jugar que nadie tiene, no he visto nunca a nadie jugando como él, un jugador que no es rápido, que no driblaba demasiado, pero que tenía una velocidad mental que no he visto en ningún jugador y estoy hablando de mi puesto”, mencionó.