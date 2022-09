Bryan Ruiz libra de culpa a Agustín Lleida por falta de títulos de Alajuelense

Celso Borges, Bryan Ruiz y Giancarlo González acompañaron a Agustín Lleida al momento de anunciar su salida de Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Bryan Ruiz se sentó al lado de Agustín Lleida para acompañar al español mientras anunciaba su salida como director deportivo de Liga Deportiva Alajuelense.

Después de que Lleida leyó una emotiva carta dirigida a la afición rojinegra, que le entrecortó la voz y le llenó los ojos de lágrimas, el capitán de la Liga también quiso dar unas palabras.

La parte más llamativa en el discurso del ‘10′ se dio cuando libró de culpas a Agustín Lleida por la gran crítica que siempre recibe: la falta de títulos. En estos cuatro años, el equipo volvió a ser competitivo, pero en fútbol masculino solo obtuvo la copa 30 en diciembre de 2020 y la Liga Concacaf unas semanas después.

Bryan Ruiz recordó que después de que la Liga lo exportó, volvió años más tarde al equipo donde todo comenzó y que se encontró algo muy diferente en Alajuelense.

“Que a nivel mundial y europeo es muy similar a lo se que vive aCáncer y se trabaja acá. Yo sé que don Joseph (Joseph) es parte fundamental de este gran proyecto. Tomo las palabras de Agus donde dice que este proyecto no estaría sin él, pero tampoco estaría sin Agustín”, expresó Bryan Ruiz.

Y agregó: “Él ha sido parte fundamental y tiene la principal parte de que esto funcione como funciona. Teníamos muchos años de no ganar un campeonato y Agustín lo consiguió. Igualmente la Liga Concacaf, seguidos. Creo que se le han negado muchos torneos, muchos campeonatos, pero no por su culpa y muchas veces lo culpamos a él”.

Bryan Ruiz contó que justamente eso es parte de lo que le dijo a Lleida en el camerino frente a todos los jugadores, cuando le agradeció por lo que hizo durante estos cuatro años en la Liga.

“Hemos sido nosotros los que le hemos quedado mal a él y a la institución en ciertos momentos importantes y claves. Así que quiero agradecerle a Agustín por todo lo que ha hecho por la institución. Con solo verle el fondo de pantalla que es un león de la Liga demuestra el cariño que tiene por la institución y todo lo que ha hecho por ella”, subrayó.

El capitán liguista comentó que Alajuelense tenía muchos años de no vender jugadores al exterior y en este periodo se han marchado muchos.

“Tantos que más bien hay que intentar ya dejar de vender para que inclusive jueguen con la institución algún tiempo, porque desde las ligas menores Agustín ha formado unos cimientos tan fuertes que la persona que viene seguramente va a tener todo listo, ya encaminado para que la Liga empiece a conseguir los títulos que merece y que tiene que conseguir como equipo grande”.

Ruiz destacó que Lleida es un gran profesional en su área, pero que también es “una persona impresionante” y que tiene unos valores con los cuales él predico mucho y que es lo más importante para él: el respeto.

“Nunca lo he visto faltarle el respeto a nadie, ni aunque hayan hablado cosas pésimas de él en algún momento, infundamentadas muchas veces. Nunca lo he visto responder de una manera irrespetuosa y yo creo que eso es un valor importantísimo que me llevo de él y que comparto plenamente”.

Bryan Ruiz insistió en que la persona que llegue para asumir ese cargo de director deportivo de Alajuelense tiene todo listo y en orden para que continúe el proyecto.

“Y que cuando empecemos a ganar títulos, que tengo la certeza de que este equipo tiene que conseguir más títulos, el principal responsable para mí va a ser Agustín Lleida”.

El capitán de la Liga insistió en que le agradecía a Lleida por el esfuerzo, el trabajo y el esmero que ha puesto en el club.

“Le deseo lo mejor, también es una oportunidad impresionante para él y no la podía desaprovechar. Estoy seguro de que le va a ir de la mejor manera posible y que seguramente nos vamos a estar viendo en el camino”, finalizó Bryan Ruiz.