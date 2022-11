Bryan Ruiz jugará con su hijo Mathías en el soñado partido de despedida entre Alajuelense y Twente

Después del Mundial de Qatar, Bryan Ruiz tendrá su partido de despedida, entre Liga Deportiva Alajuelense y Twente.

Es un evento que desde que se anunció, generó mucha expectativa, porque promete ser inolvidable y el propio Ruiz lo describió como su despedida soñada.

Hasta ahora se anunciaron más detalles sobre este encuentro pactado para el 17 de diciembre. Y es hasta ahora cuando el ‘10’ abrió su corazón para revelar lo que siente con el adiós tan cerca.

“Soy muy sincero, tenía rato de no estar tan nervioso. En los partidos por más que uno tiene ansiedad y cierto nerviosismo, escucharlos hablar y saber que llega a su fin un sueño que comenzó en el play de San Felipe de Alajuelita y me veo ahí mejengueando en tierra, en arena, son muchos sentimientos y me da nostalgia“, afirmó Bryan Ruiz.

Pero sabe que esto en algún momento iba a pasar y cree que este es el momento oportuno para despedirse, máxime que será con un Mundial y después con este partido ante un equipo que también está en su corazón, como Twente.

Aclara que tiene cariño por todos los equipos por los que pasó, pero dice que Twente le da un sentimiento especial y está seguro de que lo disfrutará.

Considera que es una oportunidad muy grande para Costa Rica el hecho de tener al Twente en el país y cree que para el turismo será importante. Inclusive, reveló que a ellos se les planeó algo que les va a gustar.

”El partido es un final soñado para mí, porque la Liga también es el equipo de mi corazón y después de ‘Los Nietos del Abuelo‘, pues desde los 12 años estoy en la institución e iniciar como profesional y terminarla, para mí ha sido especial”.

Entre las sorpresas, saldrá a la venta una camisa que el jugador dice que es muy pensada, porque representa desde el inicio y hasta el final de su carrera.

“Cada detalle de la camisa es bien pensado y tiene su explicación y su significado“. Esa prenda la presentarán en los próximos días.

“Ojalá el evento sea una gran fiesta para todos”, destacó Bryan Ruiz.

El futbolista dijo que no tenía nada planeado para su despedida y que todo empezó con un comentario del gerente comercial de Alajuelense, Oliver Nowalski.

“Que fue como: ‘Mae, ¿qué le parece si traemos al Twente?’ Y de una vez le dije que para mí sería increíble, impresionante y por ahí comenzó todo“, relató Bryan Ruiz.

El director comercial de la Liga le preguntó por un contacto y él le dio varios. Empezaron las conversaciones y las cosas avanzaron.

”Un día me dijo que tenía la carta confirmada y que estaba todo listo. Le dije que me la mandara y me respondió que no porque se la pasaba a alguien (ríe…). Al final me la mandó, que iban a venir y fue una emoción muy grande para mí”.

Contó que quiere un partido muy competitivo y que Twente salga con la mentalidad de ganar.

”Toda mi carrera es lo que me ha gustado, competir al máximo y que nunca nadie se deje de que yo gane, en cualquier tipo de juego. Yo juego por diversión, pero siempre a ganar. Podré ganar o perder, pero me encanta la competencia”.

Para ese día él jugará un tiempo con Twente y un tiempo con Alajuelense.

“En un tiempo con cada equipo no voy a perder al final (ríe…).

Por la fecha y el momento, no podrán venir amigos del fútbol de Bryan.

“De momento está que juegue la plantilla de la Liga contra Twente. No sé si podrá haber un cambio de aquí a la fecha, pero de momento está así“.

Pero sí podrá darse un campo para ‘Los Nietos del Abuelo’ en el partido de despedida del ‘10’, porque sería algo especial para Ruiz y para su abuelito don Rubén González.

“Cuando se diseñó la camisa se habló de muchas cosas y se han venido recordando cosas, hay una foto de ‘Los Nietos del Abuelo’ que con el uniforme de rayas azules con blanco daba mucha nostalgia y muchos siguen siendo del barrio, amigos de la familia y si le gustaría a uno que estén en el partido. Seguramente estarán como aficionados”, respondió ante una consulta de La Nación.

Añadió que quizás su abuelo pueda estar en banca, que disfrute ese momento ahí. No dirigiendo exactamente, pero le ilusionaría estar ahí.

”Él está ilusionado, triste por el retiro. No quiere que me retire, pero al final él entiende que todo tiene su fin y sería muy lindo tenerlo en la banca”.

Algo más que hizo reír a Ruiz es cuando se le preguntó si todos los penales serán suyos.

”Voy a estar practicando bastantes penales tanto para el Mundial, como para este partido de despedida”. Inclusive, dijo que le pedirá consejo a su hermano Yendrick para las ejecuciones desde el manchón blanco.

Sus hijos serán parte del partido de despedida. Benjamín y Leonardo están más pequeños, pero el mayor, Mathías, entrará a la cancha a jugar con su papá.

“Mathías le encanta el fútbol, está en un equipo y se sigue preparando. El sueño de él será intentar jugar en Primera División. Si es el sueño de él vamos a apoyarlo, ojalá pueda conseguirlo y si no, tiene ciertos sueños añadidos a eso”, reseñó Bryan.

Reveló que aunque no está preparado para jugar contra un equipo muy grande, estará en la despedida.

”Quiero que juegue unos diez minutos del partido, esa es una de las sorpresas. No para que se ponga nervioso, es para que se prepare. También un poco para que el público entienda. No está preparado para jugar este tipo de partidos, se está preparando para poder estar en unos años, pero para mí sería lindo tenerlo ahí en la cancha del Morera”.

En cuanto a sus hijos menores, están muy pequeños para que jueguen en la despedida. Bryan contó que ellos no entienden que él ya no vaya a jugar más, “porque me dicen que yo no estoy tan viejo (ríe…).

”Yo les aclaro que no es que esté viejo, pero para el fútbol hay que estar físicamente en condiciones que a estas edades ya cuesta. Lo único que entienden y explican es: ‘se va a retirar para pasar más tiempo con nosotros‘. Y para qué más“.

El día después del retiro

Todo este evento será el 17 de diciembre, pero Ruiz confiesa que ya se ha imaginado un poco cómo será el 18. Su primer día posterior al retiro. Reveló que no va a descansar tanto.

Siempre habló de estar por lo menos un año alejado del fútbol. Por ciertas circunstancias se habló de seis meses y recientemente definió que serán solo tres meses por unos proyectos.

“El primer mes será 100% familiar, tenemos un viaje planeado que será en enero y que tiene desde hace un par de años a mis hijos como locos. Enero y febrero será para descansar 100%”.

Tiene que hacerse una artroscopia para limpieza de la rodilla y algo más de lo que no dio detalles.

”Después, seguramente seguiremos involucrados en el fútbol de alguna manera. Va a ser más en la parte estudiosa y de aprendizaje que otra cosa, para en un par de años involucrarme más de lleno con algo”.

Más detalles

Este partido se trabajó desde febrero y fue posible gracias a los contactos del propio Ruiz.

Será el 17 de diciembre, a partir de las 4 p.m. en el Estadio Alejandro Morera Soto. Será transmitido por FUTV.

Las entradas se pondrán en preventa con la tarjeta del BAC el 17 de noviembre y así estarán hasta el 19. Si quedaran entradas disponibles, el 20 de noviembre se pondrían a la venta general. Los precios irán desde los ₡13.000 hasta los ₡60.000.

Los socios de Alajuelense ingresarán con una entrada digital que les enviará el club.

Twente estará en Costa Rica 12 al 22 de diciembre y eso le abrió un abanico de posibilidades a la Liga para hacer más eventos.

Oliver Nowalski anunció que el 16 de diciembre, a partir de las 9:30 a. m. habrá un entrenamiento a puerta abierta en el Morera, gratis para los aficionados. Después de la práctica de Twente, será la de Alajuelense, con Bryan Ruiz.

El 19 de diciembre habrá una firma de autógrafos en el Morera Soto, en una hora por confirmarse.

“Vamos a tener una colección de mercadería exclusiva, que tiene que ver con la carrera de Bryan y con este partido de despedida. Él ayudó a diseñar una prenda exclusiva que será un uniforme de edición limitada. Solo habrá 1.000 prendas en el mundo y creemos que será especial y un recuerdo para la afición“, señaló Nowalski.

Tanto Alajuelense como el propio Bryan Ruiz quieren que sea un evento familiar y por eso se planeó que el juego sea temprano.