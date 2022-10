Bryan Ruiz: ‘En todos los entrenamientos yo tengo dolor’

El programa 'Acceso Total' de Repretel consta de once documentales y el primero se dedicó al retiro del capitán Bryan Ruiz. Fotografía: Repretel

Bryan Ruiz nunca ha ocultado la lesión crónica que lo acompaña desde hace años, pero es hasta ahora cuando el capitán de Liga Deportiva Alajuelense y de la Selección de Costa Rica dio más detalles de ese calvario que vive al tener que lidiar a diario con el dolor.

“En algunos momentos se darán cuenta, podrán preguntarle a doctores que han estado conmigo, a los mismos entrenadores. En todos los entrenamientos yo tengo dolor, uno u otro dolor, alguna situación, pero la espalda me molesta mucho”, expresó Bryan Ruiz en Acceso Total, un documental de Repretel bajo la dirección de Pablo Guzmán.

La producción comenzó con un capítulo dedicado al retiro de Bryan Ruiz, que será a finales de este año.

“Hay días que en serio no puedo entrenar y lo intento para no mantenerme sin moverme, porque siento que la espalda también necesita estar un poco en movimiento como para que no se quede estancada o fría”, relató el futbolista.

Dijo que muchas personas pueden comprenderlo, al sentir lo mismo que él, porque tienen hernias discales o problemas de espalda.

“Personas, que amanecen un día y no pueden moverse para nada y días después tal vez han hecho ciertos ejercicios y eso les permite caminar y todo, pero lo mío no es solo caminar, no es solo trotar. Hay movimientos muy bruscos de cambios de dirección, de sprints, de que tengo que esforzar y no puedo como que hacer nada en un 50%, porque si no, no rendiría”.

Ni siquiera el propio Bryan Ruiz tiene claro cómo es que le comenzaron los problemas en la espalda.

“No sé desde qué año, puede ser desde que estoy en Fulham tal vez, cuando empecé a tener varias lesiones en el isquiotibial y me fui a tratar la lesión esa y ahí es donde me dijeron usted tiene problemas de espalda, usted tiene esto y lo otro. Después de eso, como que empezaron los problemas y no fue fácil”, recordó.

La esposa del ‘10′, Carolina Jaikel ha sido testigo de todo el proceso. Ella cuenta que al principio era difícil, pero pasaba y volvía a estar bien, hasta que llegó un punto, que le parece que fue durante su último año en Portugal, que se volvió crónico.

“Ya el dolor no se va, empeora, mejora un poquito, pero no se va nunca. Pasa por momentos en que no se puede ni sentar, en que no puede ni subir una escalera, igual juega”, mencionó Carolina Jaikel.

Bryan Ruiz acudió junto a su familia al estreno del documental de Repretel 'Acceso Total', en Nova Cinemas, Escazú. (Lilly Arce Robles.)

El doctor Willy Gálvez también detalla en Acceso Total que se sabe que lo de Bryan Ruiz es una situación ya crónica a nivel de la columna y aunque no tienen datos muy exactos, saben que son lesiones a nivel de los discos intervertebrales.

“En tico: son como empaques que se encuentran entre vértebra y vértebra, que evitan ese golpeteo de esas estructuras óseas que se llaman vértebras”, relató el galeno Willy Gálvez.

Y agregó: “Las lesiones que él ha tenido han generado justamente lesiones a nivel de estos discos, unas se llaman abombamientos, otras posiblemente hernias y eso es lo que justamente podemos interpretar de las lesiones”.

En abril pasado, el doctor de Alajuelense Jorge Slon habló con amplitud sobre el padecimiento de Bryan Ruiz y el procedimiento que se practica para combatir el dolor producido por una hernia y abombamientos discales en la zona lumbar.

Bryan Ruiz pretende que estos últimos meses de su carrera sean muy buenos. Está en semifinales con Alajuelense, viene el Mundial de Qatar y luego tendrá su despedida soñada contra Twente en el Morera Soto. (Lilly Arce Robles.)

Aquel día, el médico contó que el futbolista acababa de practicarse el tratamiento y que por eso no estaba en el Estadio Chorotega, para el partido entre Guanacasteca y Alajuelense.

El Dr. Slon detalló que a Ruiz le hacen una resonancia magnética, luego pasa a sala de operaciones para ponerle anestesia y luego le efectúan infiltraciones en la zona afectada, en la espalda.

Inclusive, es probable que después de su retiro deba seguir con el tratamiento para tener una mejor calidad de vida, mermando el dolor.

La lesión crónica lo llevó desde hace tiempo a tomar la decisión de ponerle fecha a su retiro como futbolista profesional.

“A mí me tomó de sorpresa, la verdad, hay que masticarlo, lo que él decida, ahí voy con él”, afirmó la mamá de Bryan Ruiz, doña Rosa González.

Mientras que el abuelito del capitán, don Rubén González, señaló: “Por una parte nos duele, porque yo todavía veo que él tiene un poco de fútbol, pero él está un poco dolido de unas cosas en la espalda y entonces yo creo que él hace bien con programarse el retiro temprano”.

¿Y qué viene después del retiro?

Bryan Ruiz contó que desde hace tiempo le había dicho al exdirector deportivo de Alajuelense, Agustín Lleida, que una vez finalizada su carrera como futbolista profesional quiere desligarse unos tres, cuatro o cinco meses del balompié para disfrutar de su familia, ir de paseo y dedicarse con su esposa a los negocios personales.

“Después quiero dedicarme a estudiar mucho fútbol, no sé si seré entrenador, no sé si seré asistente o si estaré ligado a alguna situación en el fútbol. Estoy casi seguro que en algo seguiré ligado, porque en algo que he hecho toda mi vida no creo que uno pueda desligarse complementamente, aparte de que amo el fútbol”, reflexionó Bryan Ruiz.

Bryan Ruiz no se ve desligado del fútbol por mucho tiempo. (Lilly Arce Robles.)

Inclusive, su mamá, doña Rosita, es clara en algo: “Yo lo quiero cerca del fútbol todavía, creo que tiene mucho que dar a otras personas, a otros jóvenes, a otros niños”.

En eso coincide el abuelito del capitán, don Rubén: “Él quiere aprender más, él quiere aprender a dirigir, ha estado ahí cerquita de ellos y es muy metido en esas cositas. Yo creo que él puede llegar a ser un buen director técnico”.

La lesión crónica y lo que vendrá después del retiro son apenas dos de las aristas que se abordan en el primer capítulo de ‘Acceso Total’.

Pero en ese episodio hay más detalles alrededor de Bryan Ruiz como futbolista y como persona que llaman la atención, como cuando Jewison Bennette le da un agradecimiento especial.