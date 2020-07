No, porque a mí nunca me ha gustado que las cosas sean fáciles, me gustan los retos y parte de venir a Brasil fue eso, que quería un reto diferente. Al final salió mal, pero es lo que a mí me gusta, no voy a ir por lo fácil, sino por lo que sienta que sí me pueda dar continuidad. Eso es lo que quiero, jugar, que al equipo donde vaya diga que voy a dar mi mayor esfuerzo, pero que me aseguren que el entrenador sí me quiere, o que no lo van a echar en dos o en seis meses.