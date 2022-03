Bryan Ruiz buscó a Manfred Ugalde pero ‘no le dio pelota’

Manfred Ugalde estuvo en la gradería en un juego de la eliminatoria. (Rafael Pacheco Granados)

Bryan Ruiz sabe que juega un papel de liderazgo en la Selección Nacional y muchas veces como capitán tiene que interceder entre los jugadores, cuerpo técnico y federativos.

Bryan aceptó que buscó acercarse al jugador del Twente de Holanda, Manfred Ugalde; no obstante no recibió la respuesta esperada, por lo que prefirió no insistir y más bien respetar la decisión tomada por el joven delantero de renunciar a la Selección Nacional mientras Luis Fernando Suárez sea el técnico.

“Sí he intentado con Manfred pero él sinceramente no me dio pelota entonces uno acepta esa decisión”, afirmó Bryan, quien simplemente recalcó que guarda respeto por lo que sucedió.

Manfred después del inicio eliminatorio, cuando fue enviado a la gradería en un juego, decidió renunciar al combinado patrio.

Según el atacante, le molestaron las declaraciones que dio el timonel en las que dijo que no lo había tomado en cuenta porque ante Panamá, en el primer partido, perdió todos los duelos aéreos.

“Quedar en las gradas para el partido contra Jamaica me dolió, pero es algo que está dentro de las posibilidades. Esto es fútbol y es algo que puede pasar. Lo que sí me sorprendió fueron las razones que el señor técnico de la Selección dio públicamente. El fútbol es un deporte colectivo y siempre había tenido la dicha de sentirme respaldado por mis compañeros y cuerpo técnico. Nunca esperé ser expuesto de esa manera. Fue un duro golpe”, había dicho.

Otro caso en el que Bryan se ha interesado de forma fuerte es el de Cristian Gamboa.

El lateral derecho ha sido sincero con Luis Fernando Suárez y le ha hecho saber que para los partidos no ha estado disponible debido a un problema en la cadera, aunque continúa en actividad con el Bochum alemán.

“Con Cristian sí he hablado y bueno tiene una decisión que es personal. en la cual lo entiendo completamente, al igual que Pipo (Giancarlo González) que por A o B razón no esté en condiciones físicas o mentales para estar en la Selección. El que está en la Selección es porque está en buen momento, en buenas condiciones y porque quiere, pero si alguien no quiere estar, pues hay que aceptar la situación”, afirmó.

Al consultarle a Bryan: ¿cómo se le explica a la gente que aparezcan lesiones y al siguiente fin de semana se juegue con el club?

“Entiendo a la gente, pero hay cosas que uno no puede decir. Yo no me voy a hacer la víctima pero hay situaciones que yo no he podido, uno sabe que puede o no puede hacer pensando en lo mejor para su futuro. Si un jugador viene y no se siente en condiciones, luego vuelve a su club lesionado y se acabó su carrera, la gente no ve eso. La Selección es un privilegio pero hay que estar al 100% para defenderla”, finalizó.