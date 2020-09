“Tal vez el gol se me ha negado un poco, las ocasiones no son tan claras y bueno, la gente tal vez no lo ve mucho, o la gente que sí conoce de fútbol algunos me pueden juzgar porque no hago gol, otros me pueden alabar porque hago un buen trabajo, pero la verdad que yo me debo al entrenador, yo me debo al equipo y para mí lo más importante es que los que rescatan mi labor son ellos”, reseñó.