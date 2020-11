“Él es pasivo, pero también es de personalidad fuerte. Uno no puede dejarse porque sea gente del campo. Yo no tengo bachillerato, mi esposo sí y yo le digo a Brandon que tiene que estudiar. A veces me dice que yo no lo dejo tener paz, pero la clave es hablarle desde pequeño. Así tiene que ser porque él se metió en una vida de grande siendo un chiquillo y tiene que ubicarse”.