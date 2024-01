Ausencia de Leonardo Menjívar en Alajuelense disparó preguntas: ¿Podrá ir a jugar contra Messi?

Cuando Leonardo Menjívar llegó a Liga Deportiva Alajuelense, había mucha expectativa alrededor de él. Su estilo de juego daba la impresión de que podía serle de utilidad a los rojinegros, al menos por lo que él mostró con la Selección de El Salvador en la pasada Copa Oro.

También los cuscatlecos estaban muy pendientes de él, porque le tienen mucha fe, al ser visto allá como un futbolista diferente.

Pero la realidad es que al llegar a Alajuelense, ha jugado muy poco. Su escasa participación en el torneo pasado podría pensarse en que estaba en un periodo de adaptación, de acondicionamiento físico también.

Al inaugurarse el Clausura 2024, Leonardo Menjívar fue uno de los ausentes en la convocatoria de la Liga.

¿Qué pasa con Leonardo Menjívar? ¿Qué dejó de hacer en la Liga en el trabajo del día a día? ¿Qué ha dejado de hacer que se ausenta tanto de las convocatorias? Esas fueron las primeras preguntas formuladas al técnico Andrés Carevic en relación con el cuscatleco.

“No hablo de individualidades. Fuera de lista quedó Suhander Zúñiga, quedó Yael López, Johan Venegas no estuvo por la lesión (y sanción), quedó Kevin Cabezas. No sé por qué tan puntual con algunas situaciones, somos un equipo y tomo decisiones para lo mejor del equipo”, respondió Andrés Carevic.

Recientemente, en redes sociales circuló un video que se hizo viral. Era una entrevista a Leonardo Menjívar, pero el extracto que empezó a circular fue justo en el momento en el que ‘Machito’, como le dicen en su país, mandó un filazo, al decir que como ahora sí hizo pretemporada, a ver si lo ponen.

Sobre eso, Andrés Carevic también recibió una pregunta en el sentido de que si eso lo molestó, pero el técnico aseguró que desconocía la situación.

“No sé sobre esa pregunta, no estoy en redes sociales y no estaba al tanto de eso. Yo la verdad que no soy un tipo rencoroso, ni nada. No sé lo que se dijo, ni nada. Acá lo que valoro es el día a día de trabajo y vemos el mejor equipo, siempre el mejor once para el día del partido que nos toque”.

La Federación Salvadoreña de Fútbol dio a conocer la convocatoria para el sonado amistoso que tendrá ‘La Selecta’ contra el Inter de Miami, con la presencia de Lionel Messi. Sin embargo, ese partido no será en fecha FIFA.

Ese partido está pactado para el 19 de enero, a las 7 p. m., en el Estadio Cuscatlán.

La Nación le consultó a Andrés Carevic si él es partidario de que Leonardo Menjívar acuda a esa cita, extendiéndole el permiso.

“Siempre respetamos las decisiones de los jugadores, de representar a su país, así que de nuestra parte siempre apoyo la decisión que tome el jugador. Sabemos de la convocatoria y la decisión de Leo, si va a participar irá y si se quiere quedar, como lo hizo en otra ocasión él mismo, o como lo hizo Freddy Góndola en una ocasión. Así que siempre lo respetaré”, respondió el técnico de Alajuelense.