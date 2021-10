Asistente técnico de Saprissa cuida sus palabras al hablar del equipo

Marco Herrera habló con Mauricio Wright, quien observó el partido entre Saprissa y Grecia desde la gradería, debido a una sanción. (JOHN DURAN)

“Todo lo juzgan”, asegura Marco Herrera, asistente técnico de Saprissa cuando estaba a punto de dar sus conclusiones sobre el empate 1-1 del Monstruo ante el Municipal Grecia, el domingo en el Estadio Allen Riggioni. El entrenador fue cuidadoso con sus palabras, porque considera que cualquier comentario puede ser tomado de diferentes maneras, tanto por el público como los periodistas.

Herrera tuvo la misión de dirigir al equipo ante los griegos debido a la sanción que recaía sobre Mauricio Wright por acumulación de tarjetas amarillas. Por lo tanto también le tocó pasar por la rueda de prensa posterior al juego, papel que normalmente asume el director técnico de los equipos.

En su primera respuesta, Herrera explicó que el segundo tiempo fue de total dominio de los morados y tan solo les faltó mejor puntería para hacer el segundo tanto y darle vuelta al marcador. Ante ese rendimiento y la disposición de los jugadores, estaban tranquilos. Eso sí, no quería una mala interpretación de sus palabras.

“Todo lo juzgan, si uno dice que está satisfecho le caen encima, pero el equipo corrió, físicamente ustedes vieron, en un clima pesado, y le pasaron al clima por encima, corrieron y lucharon y eso nos deja satisfacción pero insatisfechos con el resultado”, aclaró de inmediato.

Saprissa tenía la misión, al igual que Grecia, de recortar distancias con Herediano, líder en solitario del Apertura. Pero por el contrario, más bien perdió el segundo puesto tras el empate.

Al auxiliar tibaseño también le preguntaron por el papel de Aarón Cruz en el equipo y si consideraba que ya era visto como un guardameta 100% confiable. Este domingo Cruz paró un penal pero después no recibió ayuda de sus defensores y Grecia hizo el 1-0.

Sin dudarlo, Herrera aseguró el marco está bien resguardado con Aarón, quien ha crecido, aunque sabe que con él ocurre un “fenómeno particular”, pues cuando se equivoca recibe fuertes críticas.

“Él no se puede equivocar porque le caen duro y pesado, cuando falla no sirve Aarón y no sirve Roger Mora, pero cuando Aarón para cuatro penales, cuando es el mejor, nadie habla de Roger ni de nadie”.

Eso sí, hizo una acotación en sus palabras.

“No es nada más ahora caer encima y decir, es que ya Marco Herrera dijo que Aarón es el número uno y que ya está consolidado. Es el portero que tenemos en este momento, estamos satisfechos con lo que está haciendo y Aarón es un gran muchacho primero, nosotros vemos las personas y después el jugador. No puedo ver un jugador si no crece, si no avanza, porque tiene ego o cosas que no permiten que el ser humano crezca y Aarón tiene todos esos atributos de humildad de ganas de aprender y es nuestro portero titular el día de hoy”, concluyó.