“Siempre me gustaron los deportes de chico, también los valores de mi padre de hacer deporte. Mi hobby es pádel; acá realmente no he tenido la oportunidad de jugar. El tenis también he jugado y creo que es mi distracción aparte del fútbol, que a veces me invitan a jugar. Son deportes que me gustan y es un pasatiempo para mí, importante”.