“Lo del fútbol es muy cambiante, todos soñamos con estar en la Selección Nacional. Primero uno tiene que pensar en el equipo, yo vine aquí porque en mi club no iba a tener más opción. Lo primordial es Saprissa, si las cosas se hacen bien aquí puede haber una oportunidad. Yo todavía no me cierro las puertas, las cosas no han salido como uno quiere y también es de rendimiento”, detalló Rodríguez.