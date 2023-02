Árbitro Pedro Navarro sorprendido por elogios de Joel Campbell durante el Herediano - Saprissa

El juego entre Herediano y Saprissa captó la atención en el país y también en México, donde Joel Campbell, jugador del León, estaba pendiente del compromiso.

Joel aprovechó su cuenta de Twitter para elogiar a Pedro Navarro, árbitro del choque entre florenses y morados.

“Que buen árbitro que es Pedro Navarro, siempre deja jugar y entiende cómo se vive un partido”, escribió el seleccionado nacional.

Que buen árbitro que es Pedro Navarro , siempre deja jugar y entiende como se vive un partido 🙌🏾👌🏾👏🏾 — Joel Campbell (@joel_campbell12) February 23, 2023

Lo escrito por Campbell sorprendió a Pedro Navarro, quien afirmó que luego del partido, su hermana Angie, le envió un pantallazo de lo que posteó el delantero.

“Me sorprendió, porque cuántas veces ustedes como periodistas han visto que un jugador haga un post de ese tipo y eso que él es declarado saprissista y lo hizo de una forma tan objetiva”, indicó Pedro.

No es la primera vez que un futbolista se refiere bien al trabajo de Navarro; incluso, luego del encuentro, Kendall Waston expresó que Navarro es el mejor árbitro del país, pero la opinión de Campbell llenó de satisfacción al central.

“Considero que Joel y otros jugadores han expresado que les gusta la forma como uno dirige los partidos, pero habrá otros sectores a los que no les simpatiza. Pero que una figura como Joel Campbell, por donde ha andado, con la experiencia que tiene y haga un comentario de esos, para mí fue lo mejor de la noche”, señaló Pedro.

Pese a las 13 tarjetas amarillas que mostró y las cuatro expulsiones en el juego Herediano ante Saprissa, Pedro Navarro sacó una buena tarea. Jeaustin Campos, técnico de Saprissa lo calificó con un nueve. (Rafael Pacheco Granados)

Navarro resaltó que en Primera División nunca dirigió un partido donde estuviera Joel, pero sí lo recuerda de niño, cuando empezaba en el fútbol.

“Recuerdo a Joel cuando él daba sus primeros pasos en ligas menores y yo iniciaba como árbitro, pero no creo que se acuerde de mí. Cuando uno empieza, no ve a los jugadores tan frecuentemente, porque al iniciar, en el arbitraje se anda por todo lado. Lo vi a él, a Marco Ureña y a otros. En una final de Alto Rendimiento entre Santos y Alajuelense, en ese Santos estaba Venegas (Johan), en la Liga “Pipo” (Giancarlo González) y otros por ahí”.

Pero a Joel lo vi poco y es satisfactorio que una persona como él y con toda su experiencia, haga ese tipo de comentario”.

Pese a los elogios, Pedro Navarro no se considera el mejor árbitro del país en este momento.

“Yo no lo veo así, me siento muy bien, pero humildemente, tengo compañeros con más estrella. No puedo dejar de lado a Juan Gabriel (Calderón), a Montero (Ricardo) y los compañeros FIFA que tienen un escalón más arriba, pero mi madurez e inteligencia emocional me han ayudado para estar donde estoy”, señaló Pedro Navarro.

Más allá de lo que piensen unos y otros, el juez se toma las cosas con calma, tiene claro que cada quien, sin importar si es jugador, periodista, analista arbitral o dirigente, ve las cosas de diferentes maneras.

De momento, su actuación le permitió a Joel Campbell disfrutar del Herediano - Saprissa, según se desprende de las publicaciones del atacante tico, quien además del elogio posteó durante el juego una escena del videoclip de Thriller, en la que Michael Jackson disfruta en el cine comiendo palomitas de maíz.