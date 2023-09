Aquiles Mata anuncia que Alajuelense apelará sanción porque autoridades no siguieron protocolo

Alajuelense mantiene firme su posición de cero tolerancia contra el racismo, discriminación y violencia en el Morera Soto ni en ningún estadio. Eso no está en discusión para la Liga, pero lo que sí tiene molestos a los rojinegros es otra situación y ahí es donde entra en acción Aquiles Mata, miembro de la comisión legal del club.

La posición de Alajuelense es que durante el clásico, las autoridades competentes no implementaron lo que señala el Protocolo contra la Discriminación, Racismo y Violencia en los estadios, elaborado por la Federación Costarricense de Fútbol, aplicable a todas sus ligas.

Porque pareciera ser una cadena de situaciones. Lo que ven en Alajuelense es que si cuando Javon East le dijo al árbitro William Mattus que había algunos aficionados haciendo sonidos racistas en su contra, lo que procedía era activar el protocolo, que incluye hasta un mensaje por los alto parlantes para avisar a los aficionados de que en caso de que eso continúe, el partido se suspende.

Eso no ocurrió en el clásico y en la Liga lo lamentan, porque con eso, era una manera de prevenir lo sucedido al final que reportaron los comisarios y que es en realidad por lo que el Tribunal Disciplinario le impone la sanción a Alajuelense, que tendrá que jugar su próximo partido de campeonato nacional en casa a puerta cerrada.

“En este caso específico no se trata de ir en contra de esas disposiciones contra el racismo y la discriminación, sino que tenemos un desencuentro con el tema del procedimiento utilizado por los comisarios, el árbitro y por el Tribunal Disciplinario, porque a nuestro criterio se indujo a error en la sanción que estamos recurriendo”, expresó Aquiles Mata.

La comisaria Karina Rodríguez incluyó dentro de sus reportes relevantes que “sobre el minuto 76 se reporta que por el sector sur es retirado del recinto deportivo un aficionado de Alajuelense, debido a que el mismo estaba haciendo insultos y gestos racistas hacia jugadores del Deportivo Saprissa”.

Además, anotó: “Una vez finalizado el partido se observa que mientras salía el conjunto saprissista del terreno de juego hacia camerinos, un grupo de personas ubicado por platea Sur, aficionados de la Liga, empezaron a hacer una imitación con la voz como tipo ‘congo’, cuando salía el jugador Kendall Waston, considerando esto como un acto racista”.

Informe arbitral Copiado!

Click para ver el PDF Informe arbitral Liga Deportiva Alajuelense vs Deportivo Saprissa.pdf

Informe comisaria de Unafut Copiado!

Click para ver el PDF Informe de Comisario ALAJUELENSE vs SAPRISSA.pdf

Sanciones del clásico Copiado!

Click para ver el PDF Sanciones del clásico (Alajuelense vs Saprissa).pdf

Aquiles Mata reiteró que el procedimiento utilizado no fue el adecuado y eso afecta a la Liga.

“Si el reglamento dice que ante un evento de racismo o discriminación en el estadio se escucha o se da, inmediatamente el árbitro toma la decisión de suspender el partido por cinco o diez minutos para hacer las prevenciones.

”Este procedimiento no se le otorgó a la Liga y queda en estado de indefensión. Si el árbitro y el comisario hace lo correspondiente, el equipo toma las medidas administrativas del caso y no estaríamos sufriendo una sanción como la que están aplicando por desconocimiento del árbitro y los comisarios, que no supieron aplicar el protocolo señalado para estas situaciones”, citó.

Según lo que dictó el Tribunal Disciplinario, Alajuelense debe jugar a puerta cerrada su próximo partido de local en el campeonato nacional.

¿Qué dice Aquiles Mata? Copiado!

- ¿Se puede sancionar un estadio si haberse activado el protocolo?

- Yo creo que aquí lo están haciendo ahorita, pero hay una violación a las normas del debido proceso y lo que procede es anular una sentencia, una resolución o un procedimiento por indebida aplicación de las normas. Lo que dice el artículo 47 del Reglamento Disciplinario es que en la primera ocasión en el transcurso de un partido se sancionará con una multa de ¢500.000 y si se vuelve a dar un acto de racismo y discriminación la multa será de ¢1.000.000. y el próximo partido será a puerta cerrada sin necesidad de apercibimiento.

“Al no darse el paso que establece la normativa, Alajuelense sale perjudicado con este acto de racismo que se dio en el estadio. Supongo que lo que aconteció es que el comisario que reportó este incidente no se percató de eso y esto genera esta sanción en contra de nuestra institución. Aquí hay una aplicación indebida de las normas disciplinarias en este caso específico”.

- ¿Cuál es el procedimiento a seguir por parte de la Liga?

- Liga Deportiva Alajuelense estará presentando dentro del tiempo que establece la normativa, un recurso de revocatoria con apelación porque la sanción aplicada nos permite que cuando hay una sanción mayor a 150.000 se puede presentar el recurso.

“Vamos a impugnar esta decisión y reiteramos que la normativa es clara en señalar cuál es el procedimiento a seguir y este procedimiento no se siguió. Con esa omisión grave del comisario y del árbitro se está afectando lógicamente a Liga Deportiva Alajuelense”.

- ¿La Liga se comunicó con la Federación o la Unafut antes de que saliera la sanción?

- No hubo comunicación, lo que sí es extraño es que pareciera que la comisaria que reportó estos actos, lo hizo según lo que se estaba dando en redes sociales, no porque tampoco le constara. Pareciera, que no le constó que los hechos se dieran. Si le hubiese constado, hubiesen procedido diferente. En el transcurso del día llegó la notificación de la sanción y entonces no había por qué comunicarse para hablar de este tema.

- En una nota de La Teja, Andrey Rosales de la Unafut dijo que no escuchó nada y que el reporte arbitral tampoco decía nada sobre insultos. ¿Si no hay evidencia, se puede sancionar?

- En efecto, el informe arbitral no refiere nada al respecto, ni en el informe del comisario de seguridad. Es la comisaria Karina Rodríguez quien señala que en minuto 76 se reporta que por el sector sur se retiró un aficionado de Alajuelense porque estaba haciendo insultos.

“Dice se reporta, entonces ella no lo escuchó, ni lo apreció. Alguien le manifestó eso. Y luego al final, cuando salió Kendall Waston le estaban gritando. Eso es una contradicción, porque en los medios de comunicación se dice que fue a Javon East a quien le daban insultos racistas y sus compañeros estaban de acuerdo en que era a él.

“Todo hace indicar que la persona que hizo este reporte no estaba clara con lo que realmente sucedió en el estadio ese día cuando se dieron los hechos”.

- ¿Hay una contradicción porque la Unafut dice que sí se aplica, pero no hubo advertencia por los parlantes ni se detuvo el encuentro?

- Eso es lo que nosotros pensamos, que ni el comisario ni el árbitro, al no escuchar nada, no reportaron esos eventos y aquí a quien se debe sancionar por esa omisión es a los comisarios y al árbitro y no a Liga Deportiva Alajuelense. Reiteramos que no es que estamos en contra de que se apliquen las normativas en contra del racismo y la discriminación en los estadios.

“Al contrario, Alajuelense tiene sus protocolos internos, tiene su código de conducta y por supuesto que si se identifica a las personas con estas conductas en el estadio y que causan una afectación serán sancionados internamente por la institución por estos hechos, si logramos identificarlos.

“Definitivamente aquí, nuestro argumento y nuestro alegato es que nos dejaron en un estado de indefensión”.

- ¿Están siendo injustos con Alajuelense porque esto se presenta mucho en los estadios?

- Por cómo están aplicando la normativa, sí hay una situación que no calza con la realidad jurídica y disciplinaria de la Federación Costarricense de Fútbol y creo que aquí también los señores del tribunal deben llamar a cuentas y sancionar a las personas que omitieron cumplir los procedimientos dentro del Estadio Alejandro Morera Soto. Desde ese punto de vista, hay una conducta omisiva que perjudica a Liga Deportiva Alajuelense.

- ¿Cree que este castigo de jugar a puerta cerrada se hizo por presión mediática?

- Pensamos que como están realizados los informes de los comisarios, da a entender que eso fue así, que hubo una presión mediática para que se hiciera constar en estos informes lo que acabamos de señalar. Eso le resta credibilidad desde luego al comisario y a eso hay que ponerle mucho cuidado.

“Esta acción que está emprendiendo Liga Deportiva Alajuelense es una llamada de atención para que los entes de Unafut y la Federación traten de velar porque se aplique la normativa tal y como está establecida y no vengan con sorpresas como esta para Alajuelense.

“Pareciera que estamos siendo parte de un entramado que pretende complacer a un sector de entes, de aficionados y de dirigentes y perjudicar a Liga Deportiva Alajuelense que ha hecho las cosas bien.

“Vea que incluso señalan que cuando aparentemente alguien incurrió en un acto de racismo, dice que fue sacado del estadio. Eso quiere decir que hubo una aplicación interna del protocolo, tal y como lo manda la normativa. Desde esta óptica, estamos pensando que hay una situación irregular que atenta contra los intereses de nuestra institución”.