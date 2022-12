Aquil Alí da punzantes respuestas sobre Alajuelense, Saprissa y Jeaustin Campos

Aquil Alí se encuentra de vacaciones, sin embargo el vicepresidente de Fuerza Herediana atendió a La Nación para conversar sobre un 2022 que asegura será difícil de olvidar, ya que para él su escuadra tuvo todos los chances de llegar al título 30 y lo dejó ir.

Por otra parte, Alí felicitó a Jeaustin Campos por su presente en Saprissa. Campos fue el último técnico que le dio un cetro a Herediano, pero también el dirigente le mandó un mensaje XXXX

Para cerrar, el florense fue claro en que la rivalidad Saprissa - Team se ha acrecentado, mientras la Liga de momento se ha quedado rezagada; para él, en Costa Rica el clásico ahora es rojiamarillo y morado y blanco.

¿Fue un 2022 con sinsabor para Herediano y Fuerza Herediana?

A ver, no solo es el pensar mío, es el de Fuerza Herediana y el heredianismo que la final con Saprissa después de tener el chance de sacar la serie, literalmente uno desearía ser fuerte, pero fue un fracaso no conseguir el bicampeonato. La idea era alcanzar el bicampeonato y la 30. Fue algo que uno no quiere digerir, pero nos afectó. Bueno, a mí me afectó muchísimo.

Teníamos todo a favor para ganarle a Saprissa, pero la manera en que se perdió, sí nos tocó y llevará tiempo digerirla.

Desde 2015 Herediano solo en dos temporadas no ha celebrado.

Es que lo quiero decir es que nosotros teníamos todo para también celebrar este año, sobre todo en esa final con Saprissa; porque se dio la expulsión de Kendall Waston, la lesión de Orlando Sinclair... Se dieron muchas cosas; era para sacarlo, habían muchas a favor.

¿Es obligación ganar el torneo que viene?

No estoy solo hablando de hoy; nosotros siempre estamos obligados de ganar todos los torneos, todos los torneos debemos ganarlos, hasta perder una final como la copa es algo frustrante, no es aceptable.

Con más razón el equipo debe buscar el torneo, estamos armados para ser campeones. Aquí no hay otra palabra que no sea campeones.

¿Siente que Saprissa es ahora el acérrimo rival de Herediano?

El fútbol nacional, gracias a Dios por la gente que ha entrado en el medio, yo pienso que aunque uno ve la rivalidad con equipos como Saprissa y la Liga, pero ya tenemos equipos fuertes como Sporting, Santos y hay mucha efervescencia en el fútbol nacional desde que entró Tigo, porque hay más inyección de dinero, no hay equipo fácil...

Pero uno ve el Saprissa - Herediano y ahora es diferente...

Ha crecido la rivalidad porque hemos estado en las finales con ellos; ellos nos han ganado y nosotros les hemos ganado. Nosotros somos el único equipo que le ha ganado dos campeonatos a Saprissa en su casa... Imagínese que la Liga lleva muchos años de ser el archirrival y solo una vez ha podido (festejar el título en Tibás). Nosotros ya celebramos dos veces en el Saprissa.

¿El nuevo clásico es Saprissa - Herediano?

Yo así lo veo... Yo lo veo así. Cuando Saprissa y Herediano juegan el mayor rating es en ese juego, entonces ya la Liga se quedó rezagada, pero uno nunca va a menospreciar a la Liga. Siento que están pasando los años de turbulencia, pero nosotros mientras tanto tenemos nuestra dirigencia y la manera en que trabajamos con Jafet Soto y nos ha salido bien. Estamos ganando campeonatos, pero bueno, debemos tener cuidado con lo que nos pasó en esta última temporada.

¿Cómo califica la rivalidad con Alajuelense?

Aunque tenemos esa rivalidad con Saprissa, con la Liga teníamos una situación que los números eran más favorables para ellos. Siempre hay una rivalidad con la Liga, porque tenemos un picante por ser el clásico de las provincias. La Liga, Herediano, Saprissa, ya hay una historia diferente.

¿Le gusta más ganarle a Saprissa o a la Liga?

La verdad me sabe igual ganarle a los dos. Ganarle a la Liga o Saprissa me da igual, me encanta ganarle a Saprissa; las dos veces que más he disfrutado campeonatos fue ganarle a la Liga en el Morera Soto. El otro que me encantó fue cuando le ganamos a Saprissa en tiempo extra. Los liguistas y saprissistas ahora ven a Herediano celebrar en sus estadios.

Me acuerdo que a usted dijo una vez que le habría gustado entrar a Cartaginés para darle el ansiado título, pero ya fue campeón...

Felicitar a todos. Es bueno ver a Cartaginés campeón, felicitarlos por el increíble año que hicieron, porque atravesaron muchos caminos y fue difícil y lograron hacer algo que no hicieron en 80 años. Ahora el reto es mantener el estatus para levantar el nivel del fútbol tico. Siempre desearé que les vaya bien, pero siempre querré que Herediano sea el campeón.

Usted fue el gran defensor de Jeaustin Campos. ¿Se arrepintió de dejarlo ir, al ver lo que hizo en Saprissa (quitarle el título a Herediano)?

Nosotros no vemos atrás. Lo único que puedo decir es que me alegra por Jeaustin, porque yo siempre lo había visto como un gran ‘DT’; no sé por qué se cayó. Le agradecemos por el título que nos dio. Fue algo importante ganar ese torneo en el centenario nuestro, tenemos que agradecerle a Jeaustin. Nos hicimos un favor, porque él nos dio el título y nosotros levantamos su carrera de vuelta que se había caído.

¿Cuando veremos el nuevo Eladio Rosabal Cordero?

El estadio va en su camino, esperemos que a finales del 2023 podamos jugar en el Rosabal Cordero. La gente no tiene idea la magnitud del estadio. Gracias a Dios vamos por buen camino; a finales de año jugaremos en nuestra casa.

Saprissa tiene su centro de entrenamiento, Alajuelense también. ¿Herediano?

En este momento estamos enfocados en el estadio, por supuesto tenemos un plan para un CAR, pero estamos en el estadio.

¿Qué jugador de otro equipo se llevaría al Team?

A mi me gusta mucho el jugador de Grecia, el delantero extranjero que tienen, me parece que es muy bueno. Fernando Lesme es un futbolista que me hubiera gustado tener en Herediano; de hecho, ya lo hablamos pero vamos a ver qué pasa porque sé que otros equipos estaban muy interesados.