Ángel Tejeda habló de la armonía que provoca Andrés Carevic en Alajuelense

Ángel Tejeda y Andrés Carevic no se conocían, pero las características del hondureño eran el perfil del jugador con el que el argentino quería reforzar el ataque de Alajuelense.

En la Liga se tomaron su tiempo para no equivocarse en la elección de ese delantero, mucho menos después de lo sucedido con Rolando Blackburn.

Carevic conversó con el hondureño y eso fue algo que le llamó la atención al futbolista. Desde ahí sintió que el entrenador de verdad lo había estudiado bien.

“El profe la verdad que es muy inteligente, plantea los partidos exactamente como se dan y eso es bueno, eso es saber que nosotros tenemos que hacer bien las cosas para que las cosas salgan”, expresó Ángel Tejeda.

Y agregó: “Creo que la armonía que él causa dentro de los entrenos y fuera de la cancha cuando estamos en un partido es importante también, porque él es el entrenador, es el que tiene que mover todo y uno tiene que hacer lo que él dice”.

Luego de esa confesión sobre Carevic, Tejeda contó que está contento.

“El apoyo y todo lo que me dan los compañeros dentro del campo y fuera y en los entrenos es importante para mí, me ha hecho sentir confiado. Cada día entreno de la mejor manera porque ellos siempre están ayudándome y todo y eso es bueno para mí, para poder estar en los partidos de la mejor manera”.

Con Alajuelense, Tejeda ha ido de menos a más. Sentía que ya era hora de anotar y lo consiguió en los partidos contra Pérez Zeledón y Herediano.

“Lo importante era eso, entrar, tener la oportunidad y aprovecharla, que ya me habían dado partidos anteriores y no concreté, pero gracias a Dios se me dio el gol. Eso es algo que me ayuda mucho, me llena más de confianza y los dos goles han sido por el esfuerzo, el trabajo y la confianza de los compañeros”.

Angel Tejeda y sus primeros días en Alajuelense

Promete poner de su parte para que lleguen más goles, o contribuir a que otro compañero los haga.

Tejeda no necesitó mayor tiempo para adaptarse y justo eso es algo que quería la Liga.

“Muy bonito, lo que me gusta es lo que decía, la afición, es bonito ver un estadio lleno, que se porta bien, que viene y alienta al equipo. Eso es parte de lo importante que puede ser para uno cuando uno está en el campo, ver el estadio lleno, la afición alentando te impulsa a que podás dar un mejor espectáculo“.

En el pasado, Tejeda había estado con Pérez Zeledón, pero su paso fue discreto. Ahora, con la Liga, parece ser muy distinto.

Tampoco es de extrañar, porque ya es un futbolista más maduro y cuenta que le ha agradado lo que ve del campeonato nacional.

“Es un fútbol muy movido, muy táctico y en comparación con el de Honduras, creo que sí somos un poco más agresivos, más fuertes, pero si tienen ese timing de jugar bien con el balón“.

Alajuelense es líder y, según Tejeda, eso los invita a no bajar la guardia para mantenerse en el sitio donde se encuentra.

“Enfocado, creo que el querer conseguir los tres puntos es importante, más que estamos en casa, para poder seguir en las primeras posiciones y eso nos va llenando más de confianza y esperemos que las cosas nos salgan”.

La Liga recibirá este viernes a Grecia, un equipo que acaba de cambiar de entrenador y que viene de golear a Puntarenas.

“Más que todo creo que cuando no conoces a un equipo, es importante que el que está dentro del campo detecte y lea el partido en pocos minutos y es como se va dando cuando no conoces un rival. En el partido vas y te das cuenta de qué manera está jugando, qué movimientos hace y nosotros dentro del campo tenemos que hacer las cosas bien, estar enfocados en lo que queremos“, señaló.

Insistió en que la clave radica en estar enfocados, porque dentro del equipo son los primeros en pensar a diario que no han ganado nada.

”Es importante que sigamos con el enfoque, que sigamos por ese camino con los pies en la tierra, de enfrentar cada partido como si fuera una final y de esa manera se va a lograr lo que queremos“.

Finalmente, Ángel Tejeda se refirió a esa camisa llamativa de Alajuelense.

“Está muy linda, estábamos con Yael (López) y le digo que con esa camisa nos vamos a ver más guapos (ríe…). Está bonita, cómprenla, está bonita, me gusta”.

El partido entre la Liga y Grecia será este viernes, a partir de las 8 p. m., en el Morera Soto.