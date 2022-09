Ángel Catalina vio a un crack del Barcelona y lo fichó para el Betis cuando apenas tenía siete años

Si usted ha visto el juego de Pablo Páez Gavira, sin duda dirá que es un jugadorazo, o quizá se pregunté quién es Pablo, pero si le digo Gavi, probablemente contesta, es un “crack”.

Gavi es una de las joyas del Barcelona, joven de 18 años, quien recién renovó contrato con el Barça hasta el 30 junio del 2026. Ángel Catalina, gerente deportivo de Saprissa, fue quien vio su calidad y cuando apenas tenía siete años lo fichó para el Betis.

Debido a la noticia de la extensión de contrato de Gavi con el Barcelona, “Team Barça” publicó en su cuenta de Twitter un podcast que hizo con Ángel Catalina y recordaron momentos que compartió el gerente deportivo saprissista con la estrella blaugrana.

“No era solo un talento innato, era un chico especial”, comentó Catalina en parte de la entrevista que se publicó en el podcast.

Ángel Catalina, gerente deportivo de Saprissa, recordó cómo era Gavi, estrella del Barcelona, cuando empesó a jugar fútbol a los siete años.

La Nación habló con el gerente morado para tratar esos primeros instantes con Gavi y recordó cuando lo vio en la cancha con solo siete años.

“Yo lo vi en un partido y lo llevé al Betis, pero no soy el descubridor”, dijo Catalina un tanto modesto, quien en ese momento, once años atrás era coordinador del fútbol base del Betis.

“Cualquiera que lo veía sabía que era un chico diferente, un talento. Yo lo llevé al Betis, estuvo en el club como tres años y luego se lo llevó el Barcelona, expresó don Ángel.

El gerente deportivo de Saprissa comentó que insistió ante la dirigencia del Betis para que firmaran al chiquillo, incluso medios españoles resaltaron que al padre del jugador le ofrecieron trabajo en el Betis con tal de quedarse con Gavi.

“Cuando lo llevé al Betis, luché para que lo firmaran, así lo hicieron y después ya él dio el salto al Barcelona”, resaltó Catalina.

En el podcast con “Team Barça”, Catalina destacó que a sus siete años, Gavi dejó claro no solo sus enormes condiciones en la cancha, sino también sus características de líder.

“Recuerdo una anécdota, que se me quedó muy grabada y no la había compartido nunca, además es la primera vez que hablo de Gavi en un medio. Estábamos en un partido, en un campo de fútbol siete que hay en la Ciudad Deportiva del Betis y recuerdo el calentamiento, iba saliendo uno a uno por una puerta camino a los vestuarios y ahí había un portero que no estaba convocado. Uno a uno pasaron todos los niños y ninguno saludó a su compañero, Gavi era el último y se paró para saludarlo. Eso es algo que sorprende, eso indica que ahí hay un líder y una persona especial, alguien que tiene una luz diferente, alguien que es elegido”, manifestó Catalina.

Gavi se convirtió en el futbolista más joven de toda la historia en debutar con la selección española, con 17 años y 62 días.

Antes de llamar la atención de Luis Enrique, seleccionador español, los más de 100 goles que marcó en una temporada en la entidad verdiblanca del Betis le sirvieron para que los ojeadores de los más grandes lo tentaran. Era un güila, pero un talento tan brutal nunca pasa desapercibido para los gigantes.

Para el Barça era prioritario conseguir la extensión del vínculo entre el jugador y el club, su cláusula de rescisión quedó en 1.000 millones de euros para impedir que ningún otro equipo se lo pueda llevar sin negociar antes con el Barcelona.